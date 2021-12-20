Финансовые новости
- |
- 20.12.21
- |
- 14:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Боррель призвал готовиться к худшему, но надеяться на лучшее в отношении возможного обострения российско-украинского конфликта
09:20 20.12.2021 |
Для стран Евросоюза "настал момент проявить твердость и единство", чтобы противостоять попыткам России дестабилизировать Украину, заявил в своем блоге в воскресенье, 19 декабря, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.
"Мы знаем, что одних лишь слов и заявлений недостаточно, чтобы изменить расчеты российского руководства", стягивающего войска к границам Украины, заметил глава дипломатии ЕС. Поэтому, добавил он, так важно, что европейские лидеры решили продлить существующие экономические санкции и "предупредили Россию о серьезных последствиях в случае любых действий против Украины".
"Россия использует энергоресурсы как политический инструмент"
Кризис у границ Украины разворачивается на фоне чрезвычайно высоких цен на энергоносители, отметил Боррель: только в декабре цены на газ выросли на 40%, а по сравнению с летом рост составил 300 процентов.
По оценке дипломата, Москва использует энергоресурсы как инструмент политического влияния, как, например, это произошло в Молдове. "И хотя, строго говоря, Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа, многие видят в ее отказе увеличивать объемы экспорта в Европу или пополнять запасы принадлежащих Газпрому складских помещений способ давления на ЕС. Прежде всего - для получения лицензии на запуск газопровода "Северный поток - 2", - указал он.
Боррель добавил, что Европейская комиссия не считает этот проект приоритетным. По его словам, трубопровод "продолжает оставаться вопросом для обсуждения" и "в любом случае должен будет соответствовать требованиям европейских нормативных актов".
"Нужно надеяться на лучшее, но готовиться к худшему"
Говоря о росте напряжения у границ Украины, дипломат отметил, что конечные намерения Москвы относительно Киева не ясны, "за исключением того, что она угрожает Украине и стремится ослабить ее". "Возможны различные сценарии. ...Нам нужно надеяться на лучшее и готовиться к худшему", - подчеркнул он.
Боррель также упомянул о списке требований МИД РФ к США и НАТО относительно "гарантий безопасности". Евросоюз должен участвовать в подобных дискуссиях, заметил Боррель, указав на то, что ключевые принципы европейской политики безопасности изложены в Хельсинкском Заключительном акте и Парижской хартии: "ОБСЕ предлагает механизмы и правила, которые остаются краеугольными камнями любого взаимодействия с Россией".
"Европа в опасности"
Напряжение в отношениях с Россией, а также "жестокий, репрессивный и незаконный характер режима Александра Лукашенко" в Беларуси, по мнению Борреля, четко демонстрируют, с какими угрозами сталкивается Европа. Среди них - "гибридная тактика, силовая политика, запугивание и дезинформация". "На карту поставлена не только судьба отдельных стран и обществ, - подчеркивает дипломат, - но и более общие принципы, лежащие в основе европейской структуры безопасности".
На этом фоне, считает Боррель, Евросоюзу "крайне необходимо наращивать потенциал в сфере безопасности". В январе он намерен представить главам МИД и Минобороны ЕС обновленную версию концепции европейской безопасности "Стратегический компас". Первая строчка в предисловии к этому документу гласит: "Европа в опасности". В "Стратегический компас", в частности, войдут рекомендации для европейских стран, касающиеся кризисного управления и развития оборонного потенциала.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Народ хочет новых слуг: Нужны ли оппозиции досрочные парламентские выборы
|Путин на всю голову. Почему российский ультиматум НАТО - хорошая новость для Украины
|Свой телевизор для Зеленского. Когда на канал «Рада» пригласят Скабееву
|Позитив недели. Суд Ростова признал присутствие российских войск на Донбассе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Народ хочет новых слуг: Нужны ли оппозиции досрочные парламентские выборы
|Зеленский и Порошенко выходят во второй тур на выборах президента. У Зеленского самый большой антирейтинг - центр «СОЦИС»
|«СОЦИС»: В Раду проходят 5 партий. Рейтинг «Евросолидарности» - 12,3%, «Слуги народа» - 12,1%
|Встреча Путина и Зеленского не готовится - Песков
|В 2022 году Рада может принять законопроект о введении дистанционного голосования парламентариев
|Ничего об Украине без Украины: Запад ответил на проект России о нерасширении НАТО на восток
Это интересно
|Apple выпустила Android-приложение для поиска трекеров AirTag
|Oppo представила смарт-очки Air Glass с функциями умных часов и переводчиком
|В BMW объяснили, почему назвали новый большой кроссовер XM, а не X8
|Хакеры впервые за три года украли деньги банка с его корсчета в российском ЦБ
|США покроет сеть из полумиллиона зарядок для электрокаров
|Уязвимости в миллиардах модулей Wi-Fi и Bluetooth позволяют красть пароли и данные
|Космические силы США проверяют готовность противостоять атакам на спутники