Финансовые новости
- |
- 16.12.21
- |
- 11:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Саммит Восточного партнерства признал создание «трио» с Украиной, промолчал о членстве
08:34 16.12.2021 |
Саммит государств ЕС и восточных партнеров Евросоюза принял общую декларацию, в которой высказался по поводу создания Украиной, Молдовой и Грузией формата "ассоциированного трио".
Об этом говорится в документе, обнародованном на сайте Европейского совета.
Это решение принято единогласно всеми государствами-членами ЕС, из-за чего оно менее амбициозно, чем декларация самого "трио".
Государства ЕС, в частности, заявили в документе, что "признают европейские стремления и европейский выбор партнеров, как указано в Соглашениях об ассоциации". Впрочем, Евросоюз согласился с правом Украины стремиться к большему. "Мы подтверждаем суверенное право каждого партнера выбирать уровень амбиций и целей, к которым он стремится в своих отношениях с Европейским Союзом", - отмечает документ.
Также документ содержит официальное признание "ассоциированного трио".
"ЕС признает инициативу Трио ассоциированных партнеров, Грузии, Молдовы и Украины по расширению сотрудничества с ЕС. Евросоюз принимает во внимание усиленную координацию между ними по вопросам, представляющим общий интерес, связанным с имплементацией Соглашений об ассоциации и свободной торговле и сотрудничестве в рамках Восточного партнерства", - говорится в документе.
Обращает на себя внимание, что в блоке о координации нет упоминаний о координации действий в трио для признания перспективы членства, которая является центральной в решении самого трио.
Также документ кратко упоминает об агрессивных действиях РФ, но не идет в конкретику.
"Мы глубоко озабоченны продолжением дестабилизации и нарушениями принципов международного права во многих частях региона Восточного партнерства, представляющего угрозу миру, безопасности и стабильности", - говорится в нем.
Ранее Владимир Зеленский заявил в Брюсселе, что "Ассоциированное трио" должно стать новой волной расширения ЕС. Министр Дмитрий Кулеба отметил, что уже четверть стран ЕС официально поддерживают вступление Украины в Евросоюз.
Подробнее о том, что представляет собой Восточное партнерство, зачем его создали и почему в нем все же остается интерес для Киева - смотрите в коротком объясняющем видео ЕвроПравды.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дело на $2 млрд. Зачем Зеленский решил ввязаться в войну с профсоюзами
|Еще один шаг к диктатуре: Продавит ли власть законы о столице и местных администрациях
|Референдум «насчет прекращения войны». Как Зеленский надеется задобрить Путина
|Гривна против доллара. Упадет ли обменный курс в 2022 году и чего ждут в банках
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Боевое дежурство». В материалах российского суда признается – на Донбассе есть войска РФ
|Сергей Гармаш о том, что делать с проектом закона о переходном периоде на Донбассе
|Саммит Восточного партнерства признал создание «трио» с Украиной, промолчал о членстве
|Украина, Молдова и Грузия начнут координировать работу над перспективой членства в ЕС
|Дело на $2 млрд. Зачем Зеленский решил ввязаться в войну с профсоюзами
|«Целевая аудитория» пока игнорирует налоговую амнистию
Это интересно
|В Швейцарии разработали экологичную яхту Aquon One с неограниченным запасом хода
|Intel научит компьютеры заимствовать производительность в метавселенной
|Илон Маск анонсировал проект по превращению атмосферного углекислого газа в ракетное топливо
|Над новым устройством Samsung работает совместно с Microsoft. Сотрудничество касается гарнитуры HoloLens
|Журнал Time признал бизнесмена Илона Маска человеком года
|За 11 лет электромобильные батареи подешевели на 90% – Bloomberg
|Компания Xiaomi нашла способ увеличить емкость аккумулятора смартфона без увеличения его размеров