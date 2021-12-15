Оружие, деньги или разговоры о мире: Для чего Эрдоган едет в Украину

Тарас Паньо / Depo.ua

Визит Эрдогана в Киев будет иметь в первую очередь экономические цели. Непредсказуемая и зависимая от политики торговля с Россией в сочетании с нарастанием инфляции и кризисных явлений в турецкой экономике подталкивает Эрдогана к активизации отношений с другими внешнеэкономическими партнерами.

Анонсированный министром иностранных дел Дмитрием Кулебой визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину в начале 2022 года неожиданностью не стал.

Во-первых, в конце октября Кулеба анонсировал, что Украина и Турция надеются подписать соглашение о свободной торговле в конце зимы, ориентировочно - в феврале 2022 года. Во-вторых, за последний месяц президент Турции уже дважды предлагал свои услуги в качестве посредника между Украиной и Россией. И, в-третьих, контакты между Зеленским и Эрдоганом и без столь веских поводов были достаточно частыми.

Так какова же цель "переговоров стратегического уровня", анонсированных главой МИД? Ответов может быть несколько. Что касается миротворческих инициатив Стамбула - то ожидать здесь прорыва не стоит. Поскольку Москва неоднократно и достаточно острой форме отказывалась от подобного посредничества. Поэтому если об урегулировании ситуации на украинско-российской границе и зайдет речь, то будет проходить подобное обсуждение без российской стороны. Хотя это теперь не удивительно - вот и нормандская четверка как-то сама по себе превращается в тройку из-за нежелания России говорить. Впрочем, подобные разговоры в кругу единомышленников оказывают не слишком большое влияние на украинско-российский конфликт.

Более вероятным поводом для визита может выступать экономическое сотрудничество между государствами. Как в контексте задекларированной когда-то цели довести товарооборот между двумя государствами до отметки в 10 миллиардов долларов, так и в попытке довести наконец-то до подписания злополучное соглашение о зоне свободной торговли между государствами, над которым стороны тщательно работают с 2012 года.

Оживление товарооборота с Украиной сейчас, на самом деле, очень важно для Турции. Поскольку торговля Турции с Россией отличается чрезмерной зависимостью от политических отношений между двумя странами, и нередко регулируется Роспотребнадзором в "ручном" режиме.

При том что экономическая ситуация в Турции сейчас далека от идеала - тамошняя лира с начала года снизила свой курс по отношению к доллару вдвое, и из-за бешеной инфляции многие малые предприниматели оказались на грани - а то и за гранью - банкротства.

Поэтому вполне возможно, что до визита Эрдогана соглашение о ЗСТ между Украиной и Турцией согласуют, а во время визита - подпишут. Таким образом, Зеленский завершит работу Порошенко, которую тот начал, еще занимая должность министра иностранных дел при президентстве Януковича.

Впрочем, весьма вероятно, что дело не ограничится - и кроме ЗСТ, на встрече будут подписаны новые соглашения в сфере военно-промышленного сотрудничества между странами. Как в виде коммерческих контрактов на закупку новых БПЛА "Байрактар", что давно анонсировало украинское Минобороны, так и в виде развития совместных проектов, наподобие возможного начала производства общего боевого модуля для бронетехники проекта "Сердар".

Между тем, какими бы экономическими достижениями не порадовали нас Зеленский и Эрдоган, и насколько жестко последний не отстаивал бы необходимость деоккупации Крыма Россией, не следует забывать, что президент Турции - очень прагматичный политик, интересующийся, в первую очередь, своими собственными интересами. И покупая украинские двигатели и продавая нам "Байрактары", Эрдоган не отказывается и от российских С-400. А подписывая соглашение о зоне свободной торговли, перекачивает по "турецкому потоку" газ в Европу в обход Украины. Ничего личного - просто бизнес.