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Совет ЕС предостерег Россию от агрессии против Украины
08:51 14.12.2021 |
Министры иностранных дел всех стран Евросоюза согласились, что возможная агрессия России против Украины будет иметь высокую политическую и экономическую цену для Москвы. Об этом по итогам Совета ЕС в Брюсселе в понедельник, 13 декабря, заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель, сообщает корреспондент DW.
"ЕС един в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Все министры очень четко дали понять, что любая агрессия против Украины будет иметь политические последствия и высокую экономическую цену для России", - подчеркнул глава дипломатии ЕС. Он добавил, что в этом вопросе Евросоюз координирует свои действия с трансатлантическими партнерами и другими странами, разделяющими схожие взгляды.
Боррель напомнил, что этот вопрос обсудят лидеры стран ЕС на своем саммите 16 декабря. Но когда его спросили, предложит ли он список конкретных мер на рассмотрение на саммите, он ответил: "Это ряд сценариев, которые Совет рассмотрит и изучит разные возможности, чтобы найти меры для каждой возможности. Это обычная практика в такой ситуации: к каждому сценарию находят ответ. Очевидно, что я не могу представить этот анализ публично".
ЕС делает все для предотвращения эскалации
Глава европейской дипломатии подчеркнул, что сейчас ЕС делает все, чтобы предотвратить эскалацию. "Сейчас мы занимаемся сдерживанием и отговариванием (России. - Ред.), чтобы попытаться избежать кризиса и предотвратить любые военные действия, потому что если они начнутся, то остановить их будет очень тяжело", - отметил Боррель.
Как рассказал источник DW в структурах ЕС, если раньше внутри ЕС были голоса, говорившие о необходимости диалога с Россией, то на теперешнем заседании глав МИД все были едины, что Москву следует решительно предостеречь от дальнейшей эскалации, цена которой будет выше, чем в 2014 году. Собеседник уточнил, что России уже дали понять, какими могут быть последствия. Сделали это, в частности, во время заседания министров иностранных дел стран ОБСЕ в Стокгольме 2-3 декабря.
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