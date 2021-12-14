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«Европейская солидарность» возглавляет рейтинг партий. «Слуга народа» – вторая – опрос КМИС
13:07 13.12.2021 |
Согласно новому рейтингу партий, наибольшей электоральной поддержкой пользуется "Европейская солидарность". Но отрыв от "Слуги народа" находится в рамках статистической погрешности, то есть формально обе партии делят первое место.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
По итогам телефонного опроса, проведенного в течение 3-11 декабря, рейтинг выглядит следующим образом:
* "Европейская солидарность" - 13,7% (19,8% среди тех, кто определился с выбором)
* "Слуга народа"- 12,7% (18,4%)
* "Батькивщина" - 6,2% (9,1%)
* "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 6,2% (9%)
Кроме того, 5%-ый проходной барьер также формально преодолевают "Сила и честь" (4,8% и 7%), Радикальная партия (3,6% и 5,2%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (3,5% и 5 ,1%)
Формально чуть меньше проходного барьера имеют, но близкие к нему "Разумная политика" (3,3% и 4,8%), "Наши" (3,1% и 4,4%) и "Партия Шария" (2,8% и 4%). Другие партии имеют более низкую поддержку.
По сравнению с декабрем года 2020 рейтинг таких топ-партий, как "Европейская солидарность", "Слуга народа", "Батькивщина", "Сила и честь", "Украинская стратегия Гройсмана" статистически значимо не изменился.
В то же время наиболее значительную динамику демонстрирует рейтинг партии ОПЗЖ, чья поддержка снизилась с 17,4% до 9%. Также за год снизилась поддержка партий "Голос" (с 3,5% до 1,7%) и "За будущее" (с 3,2% до 1,3%).
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