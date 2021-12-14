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Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге с 20,2% поддержки, у Порошенко 14,7%, у Тимошенко 8,4% - КМИС
12:48 13.12.2021 |
Действующий президент Украины Владимир Зеленский продолжает иметь наибольшую поддержку среди украинцев, свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) 3-11 декабря.
По данным исследования, за Зеленского проголосовали бы 20,2% среди всех респондентов и 27,1% среди тех, кто определился с выбором. На втором месте – пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко с показателями 14,7% среди всех респондентов и 19,7% среди определившихся с выбором. В тройку лидеров также входит лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (соответственно, 8,4% и 11,3%).
Согласно результатам опроса, далее следует лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (5,8% и 7,7%), лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко (4,9% и 6,6%), экс-нардеп Евгений Мураев (4,8% и 6,5%), экс-спикер парламента Дмитрий Разумков (4,7% и 6,3%), лидер "Украинской стратегии", экс-премьер Владимир Гройсман (3,8% и 5,1%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (3,6% и 4,8%). В то же время другие кандидаты имеют более низкую поддержку.
Отмечается, что по сравнению с декабрем 2020 года рейтинг таких топ-кандидатов, как Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Смешко статистически значимо не изменился. Наиболее существенная динамика наблюдается в случае Бойко – его рейтинг среди определившихся снизился с 13,7% в декабре 2020 года до 6,6% в декабре 2021 года. Положительную динамику имеет Ляшко – с 2,9% до 4,8%.
В то же время следует учитывать, что поскольку в декабре 2020 года в списках не было Мураева, Разумкова и Гройсмана, динамику их рейтинга оценить за год мы не можем.
Всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" был проведен методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием). Всего опрошено 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).
Выборка репрезентативна для взрослого населения (возраст 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.
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