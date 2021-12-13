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G7 предупредила Россию об «огромных последствиях» нападения на Украину
08:42 13.12.2021 |
Министры иностранных дел стран "большой семерки" (G7) сделали России предупреждение, пригрозив серьезными последствиями в случае ее вторжения на территорию Украины. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила в воскресенье, 12 декабря, по итогам двухдневной встречи G7 в Ливерпуле, что государства-члены "большой семерки" послали четкий сигнал президенту РФ Владимиру Путину. "Мы ясно дали понять, что любое нападение России на Украину будет иметь огромные последствия и дорого обойдется", - сказала она.
В совместном заявлении по итогам встречи главы внешнеполитических ведомств G7 единодушно осуждают наращивание Россией военной мощи у границ Украины и призывают Москву к деэскалации. "У России не должно быть сомнений, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и серьезную цену", - говорится в документе. Главы МИД G7 призывают Россию к "деэскалации, использованию дипломатических каналов и соблюдению ее международных обязательств по обеспечению транспарентности военной деятельности".
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