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НАТО не пойдет на компромиссы с РФ по вопросам членства Украины в Альянсе
22:18 10.12.2021 |
Североатлантический Альянс не пойдет на компромиссы с Российской Федерацией по вопросу вступления Украины, поскольку присоединение страны к НАТО является исключительно в компетенции стран блок и украинских граждан.
Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на брифинге по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает "ДС".
"Мы не готовы поступиться правом стран присоединяться к Альянсу", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос, готово ли НАТО отказаться от обещания принять Украину и Грузию.
При этом генсек НАТО заявил о готовности вести переговоры с Россией.
Ранее на встрече с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и министром обороны Флоренс Парли Столтенберг заявил, что Россия пытается восстановить сферу своего влияния и контролировать соседние страны.
Он также подчеркнул, что каждая страна в Европе имеет право выбрать свой путь. По его словам, Украина как суверенное и независимое государство вправе решать, стремится ли оно к членству в НАТО.
"И тогда 30 союзников (стран членов НАТО - "ДС") должны решить, когда Украина будет готова присоединиться к их линии, и никто другой", - подчеркнул генсек.
Напомним, президент России Владимир Путин назвал неприемлемым вступление Украины в НАТО, поскольку это может представлять угрозу российской стороне.
Российская Федерация требует от НАТО официально отозвать обещание вступления Украины. Речь идет о решении саммита в Бухаресте от 2008 года.
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