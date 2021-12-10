НАТО не пойдет на компромиссы с РФ по вопросам членства Украины в Альянсе

Североатлантический Альянс не пойдет на компромиссы с Российской Федерацией по вопросу вступления Украины, поскольку присоединение страны к НАТО является исключительно в компетенции стран блок и украинских граждан.

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на брифинге по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает "ДС".

"Мы не готовы поступиться правом стран присоединяться к Альянсу", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос, готово ли НАТО отказаться от обещания принять Украину и Грузию.

При этом генсек НАТО заявил о готовности вести переговоры с Россией.

Ранее на встрече с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и министром обороны Флоренс Парли Столтенберг заявил, что Россия пытается восстановить сферу своего влияния и контролировать соседние страны.

Он также подчеркнул, что каждая страна в Европе имеет право выбрать свой путь. По его словам, Украина как суверенное и независимое государство вправе решать, стремится ли оно к членству в НАТО.

"И тогда 30 союзников (стран членов НАТО - "ДС") должны решить, когда Украина будет готова присоединиться к их линии, и никто другой", - подчеркнул генсек.

Напомним, президент России Владимир Путин назвал неприемлемым вступление Украины в НАТО, поскольку это может представлять угрозу российской стороне.

Российская Федерация требует от НАТО официально отозвать обещание вступления Украины. Речь идет о решении саммита в Бухаресте от 2008 года.