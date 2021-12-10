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Правительство Украины предлагает штрафовать за отрицание российской агрессии
08:42 10.12.2021 |
В Украине правительство предлагает ввести административную ответственность для политиков, публично отрицающих вооруженную агрессию России против Украины. Два соответствующих законопроекта в четверг, 9 декабря, были одобрены на заседании кабинета министров и будут отправлены на рассмотрение Верховной рады.
Как подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, предлагаемые меры будут направлены как на украинских, так и на зарубежных политических деятелей. "Все наши и иностранные политики, рассказывающие о якобы гражданской войне в Украине, о "неукраинском" Крыме, должны нести за это ответственность", - приводит слова Шмыгаля агентство "Укринформ".
Публичное отрицание российской агрессии
Согласно первому законопроекту, публичное отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины и временной оккупации украинских территорий в Донецкой и Луганской областях, а также попытки легализовать аннексию Крыма признаются противозаконными, что влечет за собой правовые последствия.
При этом под "публичным отрицанием" предлагается понимать хотя бы одно открытое обращение к более чем одному лицу, осуществляемое "в большинстве своем, но не исключительно, путем публикации в прессе, передачи по радио, телевидению или с использованием других средств массовой информации", сказано в законопроекте.
Административная ответственность
Второй законопроект вводит административную ответственность за подобные правонарушения - это штраф от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или от 17 до 34 тысяч гривен (около 555 и 1110 евро соответственно).
В случае повторного правонарушения в течение года после наложения административного взыскания штраф будет составлять от двух до трех тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или от 34 до 51 тысячи гривен (1110 и 1665 евро).
В тот же день президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден провели полуторачасовые телефонные переговоры, в ходе которых Байден пообещал Украине поддержку в случае военной агрессии России.
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