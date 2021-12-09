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США отправят стрелковое оружие и боеприпасы для сил обороны Украины на этой неделе – Пентагон
Последние элементы из пакета систем безопасности стоимостью 60 млн долларов для Украины, о котором было объявлено в августе, будут отправлены на этой неделе, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Ф. Кирби.
"Во время сегодняшнего брифинга в Пентагоне Кирби сказал репортерам, что последняя часть существующего пакета мер безопасности, который включает стрелковое оружие и боеприпасы, сейчас отправляется", - говорится в сообщении на сайте Пентагона.
Другие части этого пакета помощи в области безопасности, призванного помочь украинцам защитить свой суверенитет от российской агрессии, включали ракетную систему Javelin, которая уже находится в распоряжении украинских военнослужащих.
Кирби добавил, что, как и в случае со всеми пакетами помощи в области безопасности, предоставленные материалы могут использоваться принимающей нацией по своему усмотрению, но только в целях самообороны.
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