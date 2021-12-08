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"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
Хорватия официально поддержала вступление Украины в Евросоюз
Хорватия присоединилась к кругу стран ЕС, заключивших двусторонние декларации о признании европейской перспективы Украины.
Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал президент Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в Киеве в среду.
"Ценю поддержку Загребом европейских и евроатлантических стремлений Украины. Важно подписание сегодня совместной декларации о поддержке европейской перспективы Украины", - сказал Зеленский.
По его словам, Хорватия является уже шестым государством Евросоюза, с которым Украина заключила такой политический документ.
Зеленский добавил, что высоко ценит поддержку хорватскими партнерами движения Украины в НАТО.
Уже пять стран ЕС подписали декларацию о признании европейской перспективы Украины - Польша, страны Балтии и Словакия.
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