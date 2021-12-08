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В Конгрессе США принят оборонный бюджет с помощью для Украины
Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на финансовый 2022 года с помощью для армии Украины и заявлением в поддержку Тайваня на фоне его конфликта с Китаем. Законопроект был принят вечером во вторник, 7 декабря, 363 голосами против 70.
Документ предусматривает выделение 300 млн долларов на поддержку вооруженных сил Украины, четырех млрд долларов - на европейскую оборонную инициативу и еще 150 млн долларов - на сотрудничество со странами Балтии в сфере политики безопасности.
В то же время из пакета, несмотря на сильную поддержку в Конгрессе, были исключены предложения о введении санкций в отношении германо-российского газопровода "Северный поток - 2" и воинской повинности для женщин.
Миллиарды на сдерживание Китая
В отношении Китая законопроект предусматривает выделение 7,1 млрд долларов на меры по сдерживанию КНР в Тихоокеанском регионе. Документ содержит заявление в поддержку шагов по защите Тайваня от КНР, а также запрет для Пентагона на приобретение у Китая продуктов, произведенных в результате принудительного труда в регионе Синцзянь.
Теперь законопроект поступает на рассмотрение Сената, а затем - на утверждение президенту США Джо Байдену.
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