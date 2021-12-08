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США планируют выделить $300 млн из оборонного бюджета на помощь Украине
Активно обсуждаемый в последние дни в конгрессе проект оборонного бюджета США на 2022 финансовый год предусматривает выделение $300 млн на оказание поддержки Украине, сообщают во вторник западные СМИ.
Эту сумму, в частности, предполагается расходовать и на поддержку украинских вооруженных сил.
Кроме того, $150 млн предлагается выделить на инициативу по обеспечению безопасности Балтийского региона.
Общий размер оборонного бюджета, как предполагается, составит $770 млрд.
В сенате США продолжается активное обсуждение проекта. Сенаторы-республиканцы недовольны тем, что ряд предложенных ими поправок не выносится на голосование. Без поддержки хотя бы части республиканцев демократы, у которых в сенате большинство мест, не могут завершить процедуру утверждения оборонного бюджета.
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