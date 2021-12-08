Финансовые новости
- |
- 08.12.21
- |
- 01:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ЕС грозит России санкциями за любую новую агрессию против Украины
23:30 07.12.2021 |
Европейский Союз перед началом видеосаммита президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина усилил давление на Москву. На "любую новую агрессию и нарушение международного права" в отношении стран ЕС или их соседей, в частности Украины, Брюссель отреагирует ужесточением санкционного режима, заявила в видеообращении во вторник, 7 декабря, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).
Она резко раскритиковала "передвижения российских войск и масштабное усиление подразделений вдоль восточной границы Украины". В случае "нарушения территориальной целостности и суверенитета" Украины Евросоюз сплоченно поддержит власти в Киеве, подчеркнула фон дер Ляйен.
Кроме того, бывшая глава министерства обороны Германии обвинила Россию в запугивании властей Молдовы путем "манипуляций газовыми поставками во времена высоких цен на энергоносители". Демократии должны защищаться от столь "циничной геополитической борьбы за влияние", подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.
Лидеры европейских стран призвали РФ разрядить напряженность на границе
Ранее лидеры Германии, США, Франции, Великобритании и Италии выразили обеспокоенность массированным наращиванием военного присутствия России на границе с Украиной. И. о. канцлера ФРГАнгела Меркель (Angela Merkel), президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, а также премьер-министры Великобритании и Италии Борис Джонсон и Марио Драги в ходе видеоконференции вечером 6 декабря выразили безусловную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвали Москву разрядить напряженность, а также конструктивно содействовать реализации Минских соглашений и мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.
По словам официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта (Steffen Seibert), лидеры пяти стран также выразили полную поддержку усилиям по урегулированию конфликта в Донбассе в рамках "нормандского формата" и договорились тесно координировать свои дальнейшие шаги.
7 декабря проходит видеосаммит президентов США и России. Джо Байден намерен обсудить с Владимиром Путиным ситуацию вокруг значительного увеличения концентрации российских войск близ границы с Украиной. Беседа проходит в режиме, закрытом для СМИ. Путин ведет ее из Сочи, Байден - из Белого дома в Вашингтоне. Представитель американской администрации в преддверии онлайн-встречи сообщил, что США и европейские союзники разработали мощный пакет санкций против России на случай такого вторжения. Согласно сообщениям СМИ, под штрафные меры могут подпасть крупнейшие российские банки, кроме того России могут ограничить возможность конвертировать рубль в доллар и другие валюты.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|США могут отключить Россию от системы SWIFT. Это сильно ударит по РФ? Спойлер – да
|Как малые дети: про фонды для детей и пенсионеров
|Гречка, мука, молоко. Как государство будет регулировать цены
|Почему мольфарка на канале Коломойского предсказала Зеленскому политическую смерть
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Пророчество мольфарки. Зачем Коломойский пугает Зеленского Юлией Тимошенко
|США могут отключить Россию от системы SWIFT. Это сильно ударит по РФ? Спойлер – да
|США планируют выделить $300 млн из оборонного бюджета на помощь Украине
|ЕС грозит России санкциями за любую новую агрессию против Украины
|Байден планирует поговорить с Зеленским в четверг, а также проинформировал западных лидеров о переговорах с Путиным
|Переговоры Путина и Байдена: что о них рассказали Белый дом и Кремль
Это интересно
|Мошенники пытаются выманить номера банковских карточек и персональные данные под предлогом выплаты 1 тыс. грн за вакцинацию
|SpaceX празднует победу: установлен рекорд по количеству запусков Falcon 9
|В Норвегии почти перестали покупать машины исключительно с ДВС
|Китайские автомобили Geely возвращаются на украинский рынок после 10 лет перерыва
|Глава Qualcomm рассчитывает на спад дефицита полупроводников в следующем году
|Сотни вредоносных узлов Tor используются для деанонимизации пользователей
|AnTuTu опубликовала ноябрьский рейтинг производительности смартфонов — рынок замер в ожидании Snapdragon 8 Gen 1