ЕС грозит России санкциями за любую новую агрессию против Украины

Европейский Союз перед началом видеосаммита президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина усилил давление на Москву. На "любую новую агрессию и нарушение международного права" в отношении стран ЕС или их соседей, в частности Украины, Брюссель отреагирует ужесточением санкционного режима, заявила в видеообращении во вторник, 7 декабря, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Она резко раскритиковала "передвижения российских войск и масштабное усиление подразделений вдоль восточной границы Украины". В случае "нарушения территориальной целостности и суверенитета" Украины Евросоюз сплоченно поддержит власти в Киеве, подчеркнула фон дер Ляйен.

Кроме того, бывшая глава министерства обороны Германии обвинила Россию в запугивании властей Молдовы путем "манипуляций газовыми поставками во времена высоких цен на энергоносители". Демократии должны защищаться от столь "циничной геополитической борьбы за влияние", подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Лидеры европейских стран призвали РФ разрядить напряженность на границе

Ранее лидеры Германии, США, Франции, Великобритании и Италии выразили обеспокоенность массированным наращиванием военного присутствия России на границе с Украиной. И. о. канцлера ФРГАнгела Меркель (Angela Merkel), президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, а также премьер-министры Великобритании и Италии Борис Джонсон и Марио Драги в ходе видеоконференции вечером 6 декабря выразили безусловную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвали Москву разрядить напряженность, а также конструктивно содействовать реализации Минских соглашений и мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.

По словам официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта (Steffen Seibert), лидеры пяти стран также выразили полную поддержку усилиям по урегулированию конфликта в Донбассе в рамках "нормандского формата" и договорились тесно координировать свои дальнейшие шаги.

7 декабря проходит видеосаммит президентов США и России. Джо Байден намерен обсудить с Владимиром Путиным ситуацию вокруг значительного увеличения концентрации российских войск близ границы с Украиной. Беседа проходит в режиме, закрытом для СМИ. Путин ведет ее из Сочи, Байден - из Белого дома в Вашингтоне. Представитель американской администрации в преддверии онлайн-встречи сообщил, что США и европейские союзники разработали мощный пакет санкций против России на случай такого вторжения. Согласно сообщениям СМИ, под штрафные меры могут подпасть крупнейшие российские банки, кроме того России могут ограничить возможность конвертировать рубль в доллар и другие валюты.