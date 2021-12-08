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Переговоры Путина и Байдена: что о них рассказали Белый дом и Кремль
23:24 07.12.2021 |
Президент США Джо Байден и Путин провели переговоры по видеосвязи, которые продолжались два часа. Главной темой разговора стало скопление российских войск рядом с границей Украины и обеспокоенность Запада по поводу возможного вторжения России в Украину.
Что заявили в Белом доме
В ходе переговоров Байден выразил обеспокоенность США ситуацией со скоплением российских войск у границ Украины, сообщил Белый дом.
"Байден выразил глубокую озабоченность Соединенных Штатов и наших европейских союзников по поводу эскалации ситуации с размещением войск России вокруг Украины и подчеркнул, что США и наши союзники в случае эскалации ситуации ответят решительными экономическими и другими мерами", - говорится в сообщении Белого дома по итогам переговоров.
Как сообщил Белый дом, Байден в ходе разговора заявил о своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и призвал к "деэскалации и возвращению к дипломатии".
Также во время переговоров Путин и Байден затронули вопросы кибербезопасности, стратегической стабильности, а также совместную работу России и США по региональным вопросам, в том числе отношения с Ираном, сообщили в Белом доме.
Что заявил Кремль
В Кремле сообщили, что переговоры Путина и Байдена носили откровенный и деловой характер.
В сообщении говорится, что преобладающее место в разговоре заняла "проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении Минских договорённостей 2015 года".
"Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договорённостей, достигнутых в "нормандском формате", высказал серьёзную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса", - сообщили в Кремле.
Российская сторона также подтвердила, что Байден в разговоре предупредил о санкциях, которые США будут готовы применить в случае обострения на границе с Украиной.
"Джозеф Байден, со своей стороны, акцентировал якобы угрожающий характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки", - сообщил Кремль.
Путин в ответ заявил, что НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у границ России.
"Поэтому Россия серьёзно заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", - заявил российский президент.
Путин в ходе разговора также предложил Вашингтону обнулить накопившиеся ограничения на работу дипмиссий.
"С российской стороны предложено обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий, что могло бы послужить и нормализации других аспектов двусторонних отношений", - говорится в сообщении Кремля.
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