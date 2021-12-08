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США отправят войска в Восточную Европу, если Россия вторгнется в Украину - The Guardian
13:30 07.12.2021 |
США готовы направить подкрепление на восточный фланг НАТО, если Россия решится на вторжение в Украину, а также введут новые серьезные экономические меры против Москвы.
Об этом пишет The Guardian со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника, сообщает "Европейская правда".
На брифинге перед журналистами перед видеоконференцией Байдена и Путина чиновник отметил, что первое российское военное вмешательство в Украину привело к развертыванию большего количества американских войск и техники в Восточной Европе, и что в этот раз будет аналогичный ответ.
"В случае если Путин зайдет и со стороны восточных союзников будут поступать запросы, то от Соединенных Штатов был бы положительный ответ относительно дополнительных сил, возможностей и учений для обеспечения безопасности наших союзников на восточном фланге на фоне такого рода агрессии в Украине", - сказал чиновник, но дал понять, что Байден не будет угрожать прямым военным ответом США.
"Соединенные Штаты не стремятся попасть в обстоятельства, при которых в центре внимания наших контрмер будет прямое использование американской военной силы, в отличие от сочетания поддержки украинских военных, мощных экономических контрмер и значительного увеличения поддержки и способности наших союзников по НАТО", - добавил чиновник.
Он сказал, что "значительные экономические контрмеры" со стороны США и Европы могут "нанести значительный и серьезный экономический ущерб российской экономике".
В Белом доме также дали понять, что не будут обсуждать "гарантии безопасности" для России, которых требует Путин, включая запрет на расширение НАТО или военную поддержку Украины.
"США постоянно выражают поддержку принципу, согласно которому каждая страна имеет суверенное право принимать свои решения относительно своей безопасности. Это остается политикой США сегодня и останется политикой США в будущем", - сказал чиновник.
Напомним, Белый дом и Кремль подтвердили проведение разговора лидеров США и России в формате видеовстречи 7 декабря.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Кремль предупредили о болезненных санкциях, которые до сих пор не применялись, если РФ решится на новую агрессию против Украины.
Американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в случае вторжения России обсуждается жесткий набор мер, вплоть до отключения платежной системы SWIFT.
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