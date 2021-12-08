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Французская MICA: Что за ракеты покупают для турецких корветов ВМС ВСУ
12:54 07.12.2021 |
Профильное военное издание Defense Express утверждает, что на прошлой неделе в Киеве прошел очередной этап переговоров между представителями Министерства обороны Украины и компании MBDA, которая является разработчиком и производителем ракет MICA.
По информации издания, Украина собирается закупить комплекс ПВО с ракетами производства компании для установки на корветы класса Ada, заказанные у Турции.
Установка зенитно-ракетных комплексов и наладка их работы будет происходить на территории Украины, куда Турция должна поставить "пустые" корпуса корветов.
Вместе с тем точно неизвестно, о каких именно ракетах из ассортимента MBDA идет речь - о уже изготавливаемых ракетах MICA или о более современных MICA NG, серийное производство которых начнется через несколько лет. Поэтому рассмотрим оба варианта.
Зенитные ракеты MICA
MICA - это французская ракета для поражения высокоманевренных целей на малой и средней дистанции (Missile d'Interception de Combat et d'Autodéfense - дословно с французского: Ракета Перехвата и Самообороны).
Вообще, под брендом MICA выпускаются несколько разновидностей ракет с двумя разными головками самонаведения: инфракрасной и активной радиолокационной. Они служат основой зенитно-ракетного комплекса VL MICA.
ЗРК VL MICA разработан для кораблей небольшого тоннажа, таких как корветы и фрегаты ближней морской зоны. Им оснащены около 40 кораблей ВМС Франции, а также корабли Греции, Катара, Тайваня и ОАЭ.
Этот ЗРК позволяет вести огонь по воздушным целям из пусковых установок с земли, кораблей, колесной или гусеничной бронетехники.
Ракеты запускают по вертикальной траектории, что значительно сокращает область непростреливаемого пространства над огневой позицией, а аэродинамические качества ракеты позволяют ей быстро выйти из вертикального набора высоты на горизонтальную или наклонную траекторию перехвата.
Возможности зенитной версии ракеты MICA позволяют уничтожать цели на расстоянии до 20 км и на высоте до 9 км. Скорости и маневренности ракеты достаточно для уничтожения целей, двигающихся со скоростью до 3 Махов (3672 км/ч), что позволяет перехватывать также и сверхзвуковые ракеты.
Также комплекс предназначен для перехвата крылатых ракет, летящих в считанных метрах над водой.
Пусковая установка позволяет использование обоих типов ракет - с инфракрасной и активной радиолокационной головкой самонаведения. Выбор режима оператором зависит от конкретных условий боевой обстановки, что позволяет осуществить обстрел цели как с сопровождением их в полете оператором, так и по принципу "выстрелил и забыл".
Зенитные ракеты MICA NG
С 2018 года компания MBDA начала работу над обновленной версией ракеты к этому ЗРК, получившей индекс NG ("Новое Поколение"). Программа NG сосредоточена на масштабном осовременивании ракет MICA при сохранении той же аэродинамики и блоков управления.
Новая ракета будет иметь тот же диаметр (160 мм), ту же длину (3,1 метра) и тот же вес (112 кг), что и предыдущие версии. Это позволяет свести к минимуму объем адаптации, необходимой для работы новой системы с существующими платформами и пусковыми установками.
В то же время, за счет установки нового двухимпульсного двигателя, максимальная дальность перехвата целей у MICA NG увеличена вдвое - до 40 км.
Ракета MICA NG поддерживает концепцию универсальности, характерную для всех ракет MICA. Речь идет о возможности использования двух разных головок самонаведения (инфракрасного и радиочастотного) и двух режимов запуска (с направляющих - в воздушной версии, и с вертикальных пусковых установок - для наземных и морских ЗРК). То есть с любой пусковой установки можно использовать любые ракеты MICA.
Поскольку размеры ракет MICA NG останутся неизменными, это позволит без проблем интегрировать их в существующие пусковые установки. Для использования новой ракеты следует разве что обновить программное обеспечение комплексов.
Таким образом, Украина может спокойно закупить доступные "здесь и сейчас" ракеты MICA и занять очередь на перспективные ракеты MICA NG, серийное производство которых должно начаться в 2026 году.
Ожидается, что ракетный контракт между Минобороны Украины и компанией MBDA будет подписан до конца 2021 года, тогда и узнаем, о каких именно ракетах идет речь.
Кстати, точная сумма контракта тоже пока не известна, но, по предварительной информации, она будет в пределах 30-40 млн евро.
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