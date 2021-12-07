РФ допускает наступление на Украину с участием до 175 тысяч военных - Washington Post

Кремль рассматривает наступательную операцию против Украины в начале 2022 года с участием до 175 тысяч военных, одновременно по нескольким направлениям.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале The Washington Post, который основывается на данных из документа разведки США, который есть в распоряжении редакции, и комментариях от осведомленных источников.

Издание обращает внимание, что сейчас Россия, одновременно с наращиванием сил вокруг Украины и неожиданной мобилизацией резервистов, требует от Вашингтона гарантий, что Украина не станет членом НАТО и Альянс воздержится от определенной военной деятельности в и вокруг Украины, а также - что все это происходит перед ожидаемой встречей Джо Байдена и Владимира Путина в формате видеоконференции.

"Россия планирует призыв к военному наступлению против Украины в начале 2022 года, с силами, которые будут вдвое превышать те, что мы наблюдали этой весной во время учений возле границ Украины", - цитирует издание представителя администрации, который согласился говорить на условиях анонимности.

"Планы предусматривают масштабное движение 100 батальонно-тактических групп с личным составом до 175 000 военных, бронетехникой, артиллерией и другим вооружением", - рассказал он.

Незасекреченный документ разведки, оказавшийся в распоряжении редакции The Washington Post, содержит спутниковые снимки, демонстрирующие скопление российских войск в четырех местах. В настоящее время развернуты 50 батальонно-тактических групп, и сообщается, что им перебросили новые танки и артиллерию.

Украинские службы оценивали численность российских войск у границ в около 94 тысяч. По данным разведки США, сейчас их там 70 тысяч, но численность планируют нарастить до 175 тысяч и начать маневры в направлении то к, то от украинской границы, "чтобы запутать по поводу своих намерений и создать неопределенность".

Издание напоминает, что на Западе вызвала озабоченность также неожиданная мобилизация российских резервистов. РФ объяснила это необходимостью модернизировать вооруженные силы. Но собеседник WP из администрации отмечает, что это, возможно, подготовка резерва контрактников, с помощью которых нынешние 70 тысяч российских военных на границе с Украиной увеличат еще на 100 000.

Данные разведки о потенциальном будущем наращивании российского присутствия у границ с Украиной подкрепляют заявления из Вашингтона, в которых говорят об угрозе вторжения РФ в Украину, одно из которых прозвучало от госсекретаря Энтони Блинкена после встречи Североатлантического совета в Риге. "Мы не знаем, принял ли президент Путин решение о вторжении. Но мы знаем, что он готовит силы для того, чтобы быть в состоянии сделать это скорым приказом, если примет такое решение", - сказал он, добавив, что нужно готовиться ко всем сценариям.

В документе разведки также отмечают, что российские войска могут оставлять вооружение на учебных базах, чтобы при необходимости быстро вернуть туда личный состав и развернуть силы.

Помимо передвижения сил, рассказывает источник в администрации, в Вашингтоне заметили, что Россия наращивает пропагандистскую кампанию против Украины. "По нашей информации за последний месяц, российские рупоры влияния и медиа нарастили количество негативного контента против Украины и НАТО, частично - чтобы возлагать вину за потенциальную эскалацию на Украину. Свежие данные также указывают, что российские чиновники предлагали скорректировать российские информационные операции против Украины и продвигать нарратив, что лидеры Украины "поставлены" Западом, продвигали ненависть к "русскому миру" и действовали против интересов украинского народа", - добавил собеседник издания.

В США и Украине чиновники и военные аналитики, пишет WP, допускают, что Россия может прибегнуть к полномасштабному вторжению, которое заставит Украину воевать на многих фронтах, а целью Кремля будет не так оккупация новых территорий, как капитуляция Киева и согласие западных союзников на "гарантии безопасности", которых требует Путин. Некоторые аналитики проводят параллели с тем, как Россия вторглась в Грузию в 2008 году.

Напомним, в последние дни - на фоне встречи Североатлантического совета и Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ - прозвучала серия заявлений со стороны Российской Федерации о том, что она хочет "договоренностей на бумаге", которые дали бы Кремлю гарантии, что Украина не станет членом НАТО, и обвинений в том, что это Альянс спровоцировал эскалацию, наращивая присутствие у границ РФ.

Со своей стороны, западные союзники выразили мощную поддержку Украине. Среди прочего, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о недопустимости идей о "сферах влияния" крупных геополитических игроков в современном мире и заявил, что Россия не имеет права вмешиваться в решение, быть или не быть Украине в Альянсе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Кремль предупредили о болезненных санкциях, ранее не применявшихся, если РФ решится на новую агрессию против Украины.