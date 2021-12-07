Украина планирует приобрести еще около 20 турецких беспилотников «Байрактар» – Bloomberg

Украина планирует приобрести у турецкой компании еще около двух десятков беспилотников "Байрактар", и за все время купила таких беспилотников больше, чем раскрывалось.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на информацию от осведомленных источников, пишет "Европейская правда".

Издание пишет, что турецкий производитель оружия Baykar с 2019 года продал Украине уже десятки дронов, а также контрольные станции и снаряды. Такую информацию журналисты получили от нескольких должностных лиц в Турции на условиях анонимности. По словам этих источников, готовится продажа еще не менее двух десятков дронов. Bloomberg не уточняет, идет речь об ударном дроне Bayraktar TB2 или других. По публичной информации на сайте компании, всего "Байрактаров" - четыре вида с разным функционалом.

В компании и правительстве Турции отказались комментировать, сколько таких беспилотников уже получила Украина.

Насколько известно, Турция продала беспилотники "Bayraktar TB2", кроме Украины, Катару, Азербайджану и Польше.

Напомним, первое боевое применение Украиной ударного беспилотника Bayraktar TB2 на Донбассе в октябре разозлило Россию и вызвало критику Франции и Германии, а сам факт продажи дронов Украине усложнил отношения между президентами Турции и РФ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не нарушала Минские договоренности, применив беспилотник, и выполнила все процедуры через Совместный центр координации и контроля с ОБСЕ перед его применением. Он подчеркнул, что партнеры Украины должны быть обеспокоены прежде всего тем, что уничтоженная дроном гаубица, которая запрещена Минскими договоренностями, была расположена гораздо ближе, чем это разрешено.

Турция требует не использовать в отношении приобретенных беспилотников название "турецкий Bayraktar", аргументируя это тем, что теперь они принадлежат Украине.

Посол Украины в Турции рассказывал, что производство "Байрактаров" могут "с нуля" запустить в Украине.