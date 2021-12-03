Венедиктова намекнула, что против бизнесов Ахметова открыли более 200 уголовных дел

Генпрокурор заявила, что после информации о государственном перевороте ОГП занялся уголовными делами против одного из фигурантов этой истории.

О ком идет речь, Венедиктова прямо не заявила, передает Depo.ua со ссылкой на Facebook-страницу главы ОГП. Но заявление по поводу "владельца нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики" прозрачно намекает именно на Рината Ахметова.

Ирина Венедиктова отметила, что никого не называет "мятежником, олигархом или правонарушителем, но "вместе с тем имеет право" в такой острый для страны момент активизировать расследование целого ряда уголовных производств для того, чтобы убедиться в целесообразности принятых решений прокурорами разных уровней в отношении субъектов хозяйствования и отдельных лиц из орбиты вышеупомянутого неназванного олигарха.

По ее словам, уголовных дел против структур этого бизнесмена открыли более 200. Эти 200 дел - результат лишь поверхностной оценки, убеждена, что их больше. Мы имеем в виду почти все крупные предприятия в сфере угольной промышленности и энергетики из орбиты этого влиятельного человека. Ориентировочные суммы нанесенного государству ущерба исчисляются миллиардами гривен", - рассказала Венедиктова.

Напомним, 26 ноября во время пресс-марафона президент Владимир Зеленский заявил, что у украинских спецслужб есть информация о переговорах представителей Украины и России о возможном участии Рината Ахметова в государственном перевороте, который вроде бы планируется реализовать 1-2 декабря. Для этой цели было выделено, по его словам, 1 млрд дол.

Корреспондент издания BuzzFeed Кристофер Миллер раскрыл подробности государственного переворота, о котором заявил Зеленский.

Вскоре Ахметов опроверг информацию о возможном втягивании его в организацию государственного переворота.