Финансовые новости
- |
- 03.12.21
- |
- 13:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Венедиктова намекнула, что против бизнесов Ахметова открыли более 200 уголовных дел
11:17 03.12.2021 |
Генпрокурор заявила, что после информации о государственном перевороте ОГП занялся уголовными делами против одного из фигурантов этой истории.
О ком идет речь, Венедиктова прямо не заявила, передает Depo.ua со ссылкой на Facebook-страницу главы ОГП. Но заявление по поводу "владельца нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики" прозрачно намекает именно на Рината Ахметова.
Ирина Венедиктова отметила, что никого не называет "мятежником, олигархом или правонарушителем, но "вместе с тем имеет право" в такой острый для страны момент активизировать расследование целого ряда уголовных производств для того, чтобы убедиться в целесообразности принятых решений прокурорами разных уровней в отношении субъектов хозяйствования и отдельных лиц из орбиты вышеупомянутого неназванного олигарха.
По ее словам, уголовных дел против структур этого бизнесмена открыли более 200. Эти 200 дел - результат лишь поверхностной оценки, убеждена, что их больше. Мы имеем в виду почти все крупные предприятия в сфере угольной промышленности и энергетики из орбиты этого влиятельного человека. Ориентировочные суммы нанесенного государству ущерба исчисляются миллиардами гривен", - рассказала Венедиктова.
Напомним, 26 ноября во время пресс-марафона президент Владимир Зеленский заявил, что у украинских спецслужб есть информация о переговорах представителей Украины и России о возможном участии Рината Ахметова в государственном перевороте, который вроде бы планируется реализовать 1-2 декабря. Для этой цели было выделено, по его словам, 1 млрд дол.
Корреспондент издания BuzzFeed Кристофер Миллер раскрыл подробности государственного переворота, о котором заявил Зеленский.
Вскоре Ахметов опроверг информацию о возможном втягивании его в организацию государственного переворота.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ни госпереворота, ни майдана. Главные итоги акции протеста 1 декабря
|Зеленский подал в Раду законопроекты о двойном гражданстве
|Почему Конституционный суд не пустил к себе новых «судей» от Зеленского
|Не живешь в Украине – голосуй за Зеленского: Откуда власть возьмет миллион новых избирателей
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Военный бюджет - 2022: Что нам недоговаривают об увеличении расходов на армию
|Венедиктова намекнула, что против бизнесов Ахметова открыли более 200 уголовных дел
|На территории РФ и на временно оккупированных территориях Украины находится 94,3 тыс. российских военных – Резников
|Согласно данным разведки, наиболее вероятным временем достижения готовности РФ к эскалации будет конец января - министр обороны
|Архитекторы хаоса: Какую доктрину европейской безопасности строят Путин с Лавровым
|Ни госпереворота, ни майдана. Главные итоги акции протеста 1 декабря
Это интересно
|Создана крупнейшая в мире компания в области квантовых компьютеров
|Opel Astra нового поколения стала универсалом
|Самые производительные недорогие смартфоны Android по версии AnTuTu — новые короли теснят прошлых лидеров
|50 компаний призвали Конгресс США побыстрее выделить $52 млрд на развитие производства чипов
|Объем мирового рынка продаж украденных данных банковских карт уменьшился на 26%, до $1,4 млрд
|Hyundai закрепила лидерство на рынке водородного транспорта — Toyota осталась далеко позади
|Toyota сделает ставку на недорогие электромобили