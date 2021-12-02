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Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц уходит со всех политических постов
16:21 02.12.2021 |
Себастьян Курц, покинувший в октябре пост канцлера Австрии, по прошествии почти двух месяцев вовсе уходит из политики. В четверг, 2 декабря, он объявил журналистам в Вене, что уходит в отставку с должности главы консервативной Австрийской народной партии (АНП) и лидера фракции в парламенте.
Признав, что за десять лет, проведенных в политике, он, как и всякий человек, совершал ошибки, 35-летний Курц заявил, что всегда старался сделать все, что только было в его силах. Однако в последнее время, признался экс-канцлер, энтузиазма в отношении политики к него поубавилось - во многом в связи с обвинениями и судебными разбирательствами против него. Курц пообещал опровергнуть выдвинутые против него обвинения.
Как писала австрийская газета Kronen Zeitung, последним толчком к отставке Курца стало рождение сына несколько дней назад. По данным издания, у бывшего главы правительства уже есть на примете высокая должность в частном секторе.
Ожидается, что новым лидером правящей в Австрии АНП станет министр внутренних дел Карл Нехаммер.
Самый молодой канцлер Австрии
Себастьян Курц впервые был избран канцлером Австрии в декабре 2017 года в возрасте 31 года, став самым молодым главой австрийского кабинета. В мае 2019 года его правительству на фоне скандала, получившего название "Ибицагейт" был вынесен вотум недоверия. Тогда Курц ушел в отставку с поста канцлера, однако вновь занял его по итогам досрочных парламентских выборов.
9 октября 2021 года Курц заявил об уходе с поста главы правительства Австрии, оставшись лидером Австрийской народной партии и депутатом парламента.
18 ноября Национальный совет Австрии лишил бывшего канцлера депутатской неприкосновенности в связи с расследованием коррупционных обвинений в отношении политика. Курца и его окружение подозревают в подкупе австрийской газеты Österreich с целью публикации там положительных статей о нем и его партии, а также во взяточничестве и злоупотреблении служебным положением с 2016 по 2018 годы. Сам Себастьян Курц решительно отвергает выдвинутые против него обвинения.
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