Результаты саммита НАТО: Как альянс поможет Украине

Тарас Паньо / Depo.ua

Несмотря на множество жестких заявлений в адрес России, четкого плана реакции на вероятную российскую агрессию у НАТО, похоже, нет. Если Украине повезет, разрабатываться этот план будет в ближайшие дни в Вашингтоне и Брюсселе.

Саммит НАТО в Риге, который длился два дня и завершился вчера вечером, имел две глобальные цели. Первая заключалась в том, что альянс нуждается в радикальном изменении стратегической концепции своего функционирования. "Самый важный руководящий документ НАТО", как назвал стратегическую концепцию генсека Йенса Столтенберга, действительно заметно устарел. В действующей версии, утвержденной в 2010 году в Лиссабоне, Россия названа "стратегическим партнером", а о Китае сказано всего лишь несколько слов. А о многих масштабных современных проблемах, вроде изменения климата и его возможных последствиях для геополитической ситуации на планете, не сказано ни слова. Изменить эту ситуацию члены НАТО собирались с позапрошлого года, но из-за пандемии никак не доходили руки.

Второй целью стала подготовка общего и скоординированного ответа альянса на концентрацию российских войск на украинской границе. Именно для ее достижения на заседание министров иностранных дел стран-членов НАТО были приглашены главы МИД Украины и Грузии. И эта вторая цель, похоже, вызвала гораздо больше жарких дискуссий, чем первая. При том, как в Риге, так и в Москве и Вашингтоне.

С первой задачей министры справились неплохо. Обсудили, что должно войти в новую стратегическую концепцию, определили принципы ее формирования. И выразили надежду, что на следующей аналогичной встрече, которая состоится в следующем году в Мадриде, концепцию удастся принять.

А вот с Украиной все вышло не столь однозначно. Конечно, было сделано немало решительных заявлений. В которых, кроме перечня российских войск на нашей границе, обычно фигурировали слова "агрессия" и "высокая цена". "За любую форму агрессии России придется заплатить высокую цену", - заявил исполняющий обязанности главы немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас. Почти дословно его сентенцию повторил и Йенс Столтенберг. "Любая новая агрессия приведет к серьезным последствиям", - подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Правда, по просьбе журналистов подробнее описать обещанную "высокую цену", глава НАТО ответил уклончиво. "Вы должны понимать разницу между страной НАТО, например, Латвией, Польшей, Румынией, и нашим близким и очень ценным партнером - Украиной, которой мы только оказываем поддержку, помощь в подготовке войск, снаряжении", - заявил Столтенберг. Добавив, что у НАТО есть "разные варианты" ответа на возможную агрессию, в том числе мощные экономические и политические санкции. Подобный ответ дает нам целых два важных момента. Первый состоит в том, что вмешиваться в вооруженный конфликт НАТО не будет, и обещания "оперативно перебросить до 40 тысяч бойцов", которое услышала вчера Латвия, Украина не получит. Что, в общем-то, логично, учитывая наш статус. С другой стороны, четкого плана действий, этакого "прайс-листа для Путина", у Столтенберга, кажется, пока тоже нет. И это не слишком хорошая новость.

Впрочем, даже такие расплывчатые формулировки раздражали Кремль. Поскольку Владимир Путин вчера после обеда, вручая верительные грамоты двум с лишним десяткам послов, заявил, что "мы будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение непосредственно рядом с территорией России систем вооружения, которые нам угрожают". Снова рассказав об откровенно мифических "гарантиях нерасширения НАТО", которые Запад якобы давал России - и теперь грубо их нарушает. Из НАТО, конечно, дали традиционный ответ о том, что судьбу евроатлантической интеграции Украины будет решать Киев и 30 стран-членов НАТО.

Однако, и сказать, что прошлый саммит был для Украины совершенно неинтересным, тоже нельзя. Поскольку, во-первых, формирование новой стратегической концепции НАТО неизбежно будет содержать раздел, посвященный сдерживанию России. И в рамках выполнения соответствующих задач Украина вполне может претендовать на получение оборудования, оружия и боеприпасов, необходимых для этого сдерживания, особенно в черноморском регионе. Тем более, что с подобным предложением выступил и генсек альянса. Кроме того, увеличение военной мощи блока на границе также является позитивом даже если эта мощь будет находиться на западной, а не восточной границе Украины. Хотя бы потому, что военная безопасность стран Балтии и Польши не позволит Путину осуществить какие-то резонансные провокации на том направлении, чтобы отвлечь внимание Запада - и параллельно начать агрессию против Украины.

А что касается четкого плана противодействия российской агрессии, то есть надежда, что сегодняшние контакты главы украинского МИД с госсекретарем Блинкеном и главой европейской дипломатии Боррелем, на которых как раз и обсуждался этот вопрос, принесут в ближайшее время реальные и ощутимые результаты.