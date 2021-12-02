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США дали понять, что не будут колебаться при необходимости применять ограничения против России - Белый дом
09:01 02.12.2021 |
США четко обозначили, что в случае необходимости они без колебаний задействуют различные средства, в том числе экономические, против России, заявила в среду на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки.
"С самого начала работы этой администрации мы демонстрировали, что мы желаем использовать набор средств - экономических и прочих - для реагирования на вредоносные действия России. Сегодня госсекретарь (США Энтони Блинкен - ИФ) четко дал понять, что мы не будем колебаться при использовании этих средств, но мы собираемся делать это в тесной координации с нашими союзниками и партнерами", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности новых санкций против РФ в связи с ситуацией вокруг Украины.
Она отметила, что помимо этого ей пока нечего добавить.
По ее словам, США ведут консультации с союзниками по поводу ситуации, складывающейся на российско-украинской границе, и кроме того, Вашингтон поддерживает диалог непосредственно и с РФ и Украиной по этой проблеме.
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