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Генсек НАТО: большой набор опций для ответа в случае агрессии РФ против Украины
17:45 01.12.2021 |
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готов реагировать на возможную агрессию России не только военными средствами, но и санкционным и политическим давлением.
Об этом он заявил по итогам министерской встречи в Риге, сообщает "Европейская правда".
"У нас есть большой набор опций, чтобы быть уверенными, что Россия столкнется с серьезными последствиями, если они снова применят силу против Украины. Все, от экономических санкций, финансовых, политических ограничений", - сказал Столтенберг.
Он напомнил, что аннексия Крыма привела к усилению коллективной безопасности НАТО со времен холодной войны с размещением боевых групп в странах Балтии и Польши и увеличению присутствия в Черноморском регионе.
"НАТО также будет и дальше способствовать созданию военных возможностей Украины и Грузии, которые обеспечат им возможность защищать себя. Мы проводим обучение, обеспечиваем обмен информацией, поддерживаем процесс реформ", - сказал генсек.
Напомним, 30 ноября министры иностранных дел НАТО обсудили на встрече в Риге возможные экономические санкции и политические меры в отношении России по агрессии против Украины.
Столтенберг также заявил, что Североатлантический альянс планирует свои действия на случай усиления военной агрессии России против Украины.
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