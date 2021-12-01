Финансовые новости
- |
- 01.12.21
- |
- 17:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Путин намекнул, что ждет от Запада обязательства не принимать Украину и Грузию в НАТО
17:35 01.12.2021 |
Президент России Путин заявил, что хочет "конкретных договоренностей" на бумаге с США и другими членами НАТО, которые бы предполагали, что Альянс не будет расширяться на восток.
Как сообщает "Европейская правда", об этом президент РФ заявил после принятия верительных грамот у новых послов из 20 стран.
Владимир Путин заявил, что видит главную цель предоставления России "надежных и долгосрочных гарантий безопасности".
"В диалоге с США и их союзниками мы будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение непосредственно рядом с территорией РФ угрожающих нам систем вооружения. Предлагаем начать предметные переговоры по этому поводу. Особо подчеркиваю: нам нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя устные обязательства, проигнорировали обеспокоенность России и продолжают делать это дальше", - заявил Путин.
Президент РФ ушел от упоминаний конкретных стран, но его слова явно касаются прежде всего Украины и Грузии.
"Мы для себя не требуем никаких особых условий. Понимаем, что любые договоренности обязательно должны учитывать как интересы России, так и всех евроатлантических государств. Спокойная, стабильная ситуация должна быть обеспечена всем и нужна всем без исключения", - добавил Путин.
Напомним, накануне после встречи Североатлантического совета генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права вмешиваться в евроатлантический путь Украины.
Он сказал также, что в Альянсе "надеются на лучшее, но должны быть готовы к худшему" и предполагают возможность, что Россия снова применит силу против Украины.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Как дорого обходится налогоплательщикам теплая ванна для президента
ТОП-НОВОСТИ
|Лукашенко допустил размещение в Беларуси российского ядерного оружия
|Лукашенко назвал аннексированный украинский Крым «российским»
|Отсрочка выборов, мажоритарка, онлайн-голосование. Как «слуги» планируют удержаться у власти до 2029 года
|Ахметов «минус», Косюк «плюс»: Рада приняла налоговый закон №5600
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Генсек НАТО: большой набор опций для ответа в случае агрессии РФ против Украины
|Путин намекнул, что ждет от Запада обязательства не принимать Украину и Грузию в НАТО
|В Украине инициируют введение в компаниях временных администраций в случае угрозы энергоснабжению
|Ударит по гражданам и увеличит коррупцию. Бизнес раскритиковал антиахметовский закон
|Блинкен заявил, что РФ подготовила планы действий против Украины
|США в случае агрессии РФ против Украины будут готовы принять экономические меры, которые ранее предпочитали не вводить - Блинкен
Это интересно
|У SpaceX проблемы: Илон Маск впервые заговорил о реальном риске банкротства
|Американцы предложили простой в изготовлении квантовый компьютер — все детали есть в свободной продаже
|Видеокарты NVIDIA нового поколения на 5-нм графических процессорах Ada Lovelace выйдут во второй половине 2022 года
|Представлены китайские видеокарты с производительностью на уровне GeForce RTX 2080
|Microsoft решила проблему с чёткостью изображения при облачном гейминге. Её улучшает функция Xbox Clarity Boost
|BMW приступила к поставкам серийных электромобилей i4
|Киберпреступники используют взломанные облачные аккаунты для майнинга криптовалют