США в случае агрессии РФ против Украины будут готовы принять экономические меры, которые ранее предпочитали не вводить - Блинкен

США будут готовы принять против РФ экономические ограничительные меры, от введения которых в прошлом отказывались, заявил в среду глава госдепа Энтони Блинкен.

"Мы ясно дали понять, что если Россия в случае с Украиной продолжит идти по пути конфронтации, наша реакция будет решительной. В частности, речь пойдет о сильных экономических мерах, от которых мы в прошлом отказывались", - сказал он на пресс-конференции в Риге.

Говоря о ситуации на границе РФ с Украиной, Блинкен отметил, что США "должны быть готовы к любому развитию событий". При этом он подчеркнул, что будет лучше, если Москва и Киев урегулируют разногласия, используя минские договоренности.

