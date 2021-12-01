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НАТО активирует антикризисный механизм из-за движения войск РФ близ Украины
08:36 01.12.2021 |
НАТО намерена запустить антикризисный механизм в связи с передвижением российских войск недалеко от украинской границы, заявил и. о. министра иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas). Выступая после переговоров стран-союзниц альянса в Риге во вторник, 30 ноября, Мас сказал, что предложение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о принятии соответствующих мер получило широкую поддержку. Теперь, по его словам, необходимо прийти к общему взгляду на ситуацию и разработать возможные способы реагирования.
"Все здесь сходятся во мнении, что нарушение территориальной целостности Украины имело бы серьезные последствия - политические, но также, безусловно, и экономические", - цитирует Маса агентство dpa. Военное вмешательство в конфликт считается крайне маловероятным из-за угрозы масштабной войны, отмечает агентство.
Мас подчеркнул, что активность российской армии у границы с Украиной "вызывает чрезвычайное беспокойство". В то же время он считает необходимым и дальше использовать все возможности для ведения диалога с Россией. "Нам нужно больше прозрачности и поэтому мы сделаем все возможное, чтобы не допустить эскалации, а наоборот, разрядить обстановку ", - сказал он.
Столтенберг: Россия заплатит "высокую цену" за атаку на Украину
Перед началом двухдневного заседания глав МИД стран НАТО в Риге Столтенберг вновь подчеркнул, что Россия "заплатит высокую цену, если опять использует силу против независимого суверенного государства Украина". На вопрос журналистов, какой будет эта цена, он ответил уклончиво: "У нас есть разные варианты. На протяжении лет мы продемонстрировали, что в ответ на предыдущее использование Россией своих войск против Украины мы можем поддерживать жесткие экономические и финансовые санкции, а также политические санкции".
При этом глава Североатлантического альянса напомнил о разнице между членами НАТО - странами Балтии, Польшей или Румынией - и "близким и очень ценимым партнером Украиной". Он напомнил, что государства альянса тренируют украинских военных, предоставляют стране оборудование. "А для членов НАТО у нас есть гарантии безопасности, статья 5 (Североатлантического договора о коллективной обороне. - Ред.), и у нас есть военное присутствие, чтобы устранить возможность просчетов по поводу нашей возможности защитить всех союзников", - уточнил Столтенберг.
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