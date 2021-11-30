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АНАЛИТИКА

Интеллектуальная граница: Как строят стену на границе с Россией и Беларусью

10:05 30.11.2021 |

Политика, Украина

 Руслан Рудомский / Depo.ua

Учитывая новые риски и угрозы, украинские власти решили форсировать достройку "Стены" на границе с Россией и оперативно построить такую же "Стену" на границе с Беларусью, назвав ее "Интеллектуальная граница".

К путинской России, которая не переставала бряцать оружием вблизи украинской границы, присоединилась лукашенковская Беларусь, поэтому вопрос инженерного обустройства государственной границы с этими странами приобрел новую актуальность.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, в ведении которого находится Госпогранслужба, уже неоднократно заявлял о необходимости усиления охраны государственных рубежей и строительства "Интеллектуальной границы". По его мнению, это должно дать комплексный эффект - защитить страну от нелегальных мигрантов, упростить борьбу с контрабандой и предотвратить внезапное вторжение врага. Глава МВД даже конкретные сроки и средства назвал - в течение двух лет в рамках программы "Большая стройка".

Depo.ua разбирается, действительно ли это возможно и вообще защитит ли такая "Интеллектуальная граница" (привычное народу название "Стена" действующей власти, очевидно, не нравится, потому что его всячески пытаются избегать на всех официальных уровнях).

Что такое "Интеллектуальная граница"

Вообще, термин "Интеллектуальная граница" не нов. Еще в 2016 году директор Департамента охраны государственной границы Администрации Государственной пограничной службы Украины генерал-майор Анатолий Махнюк рассказывал о такой концепции.

В украинском контексте речь идет прежде всего о применении пограничниками новейших технологий и технических средств. Это необходимо для того, чтобы, во-первых, экономить ресурсы, и во-вторых - эффективно охранять наши рубежи с учетом современных угроз а также адекватно отвечать на современные вызовы.

Главные принципы "Интеллектуальной границы" изложены в ведомственном документе ГПСУ, который называется "Концепция интегрированного управления границами". Она базируется на принципах, применяемых в Европейском Союзе, но с учетом украинской специфики, а именно военных угроз на Востоке и Юге страны.

Простыми словами, "Интеллектуальная граница" - это соответствующее техническое оснащение линии границы (противотанковые рвы, разные типы сеток), надлежащая пограничная инфраструктура (дороги, пункты пропуска), необходимое количество мобильных подразделений, стационарных средств дистанционного контроля (видеокамер с тепловизорами, сейсмодатчиков), беспилотных летательных комплексов, средств коммуникации, обеспечивающих передачу информации в режиме онлайн в центры управления и т.д.

Также на пунктах дислокации наших подразделений и местах несения службы предусмотрено строительство необходимых фортификаций и опорных пунктов. Например, если есть наблюдательная башня, то возле нее предусматриваются защитные сооружения, чтобы в случае обострения ситуации пограничный наряд был защищен и мог выполнять задачи.

То есть, как видим, проект "Стена" и "Интеллектуальная граница" - это одно и то же инженерно-техническое сооружение на границе, которое называют кому как нравится. Но одно дело - разработать концепцию, и совсем другое - ее реализовать. Ведь для этого требуются серьезные ресурсы и время.

История вопроса

Необходимость обустройства границы с Россией возникла после того, как весной 2014 года через нее беспрепятственно мигрировали толпы "политических туристов", работавших за определенную плату массовкой на антиукраинских митингах в городах Восточной Украины. Таким же образом террористический отряд российского диверсанта Игоря Гиркина (Стрелкова) пробрался в Славянск, захватил там админздания и начал боевые действия.

Весной 2014 года тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк озвучил идею возведения вдоль украинско-российской границы сети инженерно-технических сооружений по примеру стены, которую построил Израиль для защиты своих границ от палестинских террористов. Проект получил условное название "Стена", или более народное - "Стена Яценюка".

Что интересно, нынешний глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко всячески отрицает термин "Стена" и называет это просто качественным инженерным обустройством границы.

Инженерный проект "Стены" был разработан буквально за несколько месяцев и его реализация началась в сентябре 2014 года. Строительство должно было завершиться в 2018 году, однако впоследствии сроки продлили до 2021 года, а затем еще на 4 года - то есть до 2025 года.

Выступая в Верховной Раде 19 ноября 2021 года, глава МВД Денис Монастырский заявил, что "после начала вооруженной агрессии России, на границе с Россией было построено несколько десятков километров проекта, который имеет известное название". Зная протяженность всей украинско-российской границы (1 565 км контролируемого участка), можно сделать вывод, что "несколько десятков километров" - это около 5%. Однако перед этим Госпогранслужба официально сообщала, что по состоянию на 5 мая 2021 года выполнение работ по инженерно-техническому обустройству границы составляет 51,4%.

Чтобы уточнить эту информацию, Depo.ua обратился с запросом к Госпогранслужбе и получил ответ, что установить точно объем выполнения проекта пока невозможно.

"С учетом отсутствия проектных решений на выполнение работ по инженерно-техническому обустройству участков украинско-российской государственной границы в пределах Сумской, частично Черниговской и Луганской областей, которыми, в частности, определяются объемы конструктива, подлежащего обустройству (проложению), учитывая особенности участков местности (наличия оврагов, лесов, рек и озер, болот, и т.д.), общий процент выполненных работ по инженерно-техническому обустройству всей украинско-российской государственной границы в настоящее время не определен", - говорится в ответе ГПСУ.

Настоящее проекта

Также в Госпогранслужбе нам сообщили, что по состоянию на 24 ноября на определенных участках украинско-российской государственной границы выполнены следующие работы:

* оборудовано противотанковых (противотранспортных) рвов 4х2 метра - 403,85 км (Харьковская обл. - 189,92 км; Луганская обл. - 127,61 км; Черниговская обл. - 86,32 км);

* оборудованы невзрывные инженерные заграждения (металлический забор, ограждение из спирали "Егоза") - 158,58 км (Харьковская обл. - 102,36 км; Луганская обл. - 54,32 км; Черниговская обл. - 1,9 км);

* проложено рокадной дороги - 185,54 км (Харьковская обл. - 164,118 км; Луганская обл. - 21,422 км);

* установлено систем (комплексов) видеонаблюдения - 11 единиц (Харьковская обл. - 10 ед.; Луганская обл. - 1 ед.).

"Указанные показатели учитывают конструктивы, строительство которых полностью завершено", - подчеркнули в ГПСУ.

В Администрации Госпогранслужбы отметили, что работы по обустройству линейных конструктивов в 2021 году осуществляются на территории Харьковской и частично Луганской областей. Оборудование системы видеонаблюдения в пределах Харьковской области завершено, продолжается строительство в пределах Луганской области.


На содержание и текущий ремонт всех этих инженерных сооружений на украинско-российской границе в 2021 году было выделено 922,5 тысячи гривен.

Слабое звено проекта

Можно заметить, что нигде не упоминается Сумская область. Как выяснилось, на территории Сумской области работы до сих пор не начались "из-за отсутствия проектных решений по выполнению работ по инженерно-техническому обустройству границы".

"С 2015 года работы по инженерно-техническому обустройству государственной границы выполнялись в пределах Харьковской и частично Луганской и Черниговской областей, согласно разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации", - говорится в ответе ГПСУ.

В интервью двухлетней давности недавно назначенный на тот момент глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко также упоминает Сумскую область.

"Обустройство границы почти завершено в пределах Харьковской области. Работы идут в Черниговской и Луганской областях. Почему-то совсем не осуществляются работы в пределах Сумской области, которая достаточно активна в вопросе противоправной деятельности на государственной границе. У меня будет командировка вскоре на участок Сумского пограничного отряда. Я хочу лично посмотреть, почему было принято решение пока не проводить там работы. Мне лично это не понятно", - говорил Сергей Дейнеко в октябре 2019 года в интервью "24 каналу".

Как видим, ситуация с тех пор мало изменилась.

Интеллектуальная граница: Как строят стену на границе с Россией и Беларусью

 

От чего защитит "Интеллектуальная граница"

Следует отметить, что пограничники все время подчеркивают, что в контексте "Стены" или "Интеллектуальной границы" речь идет не об оборонном рубеже, а об инженерном обустройстве части государственной границы, и добавляют, что вооруженного агрессора ни одна стена не остановит.

"Мы можем сделать "Стену" в буквальном смысле этого слова. Но вы понимаете, какие это средства? Безумные. Будет ли эффективна просто железобетонная "стена"? У нас уже был опыт 2014 года, когда я успел обустроить хотя бы минимально, на определенных участках, противотанковый ров в пределах Луганской области. И к чему мы пришли? Что мы увидели?.. Что происходило: просто подходила техника, засыпала ров, проходили колонны, и все. Чтобы уничтожить определенный отрезок этой стены для прохода танков ничего не нужно - это делается просто подрывом минного заграждения за несколько минут. И все. И танки пройдут. Да, это сдержит, возможно, заход диверсионно-разведывательных групп. Возможно, контрабандистов", - рассказал Сергей Дейнеко в одном из интервью.

Поэтому нужно понимать, что подобного рода инженерно-технические редуты не являются панацеей от полномасштабного вторжения вражеской армии, однако, благодаря системе видеонаблюдения и сейсмодатчикам, они способны заранее предупредить о ее приближении.

Главное же назначение такой "Стены"/"Интеллектуальной границы" - это невозможность несанкционированного проникновения через границу как незаконных мигрантов и "политических туристов", которые могут расшатывать политическую ситуацию в приграничных регионах, так и диверсионных групп российских боевиков.

Опыт Израиля показывает, что в этом контексте подобные "стены" достаточно эффективны. В частности, после подобного инженерно-технического обустройства границы между Израилем и агрессивно настроенными соседними странами существенно сократилось количество пробиравшихся через границу арабских террористов, которые устраивали подрывы на территории Израиля.

Более того, есть все основания утверждать, что если бы такая "Стена" существовала по состоянию на начало 2014 года, до захвата российскими сепаратистами целых городов и районов дело не дошло бы. Теперь же "Интеллектуальная граница" нужна для того, чтобы сделать невозможными такие ситуации в будущем. Более того - теперь к проблеме российской границы добавились около тысячи километров белорусской границы, к которой Россия получила беспрепятственный доступ.

Перспективы "Интеллектуальной границы"

Согласно одобренной Кабмином 21 октября 2021 года Концепции Государственной целевой правоохранительной программы, завершить инженерно-техническое обустройство украинско-российской и украинско-белорусской государственной границы предусматривается в 2024 году.

В ГПСУ Depo.ua сообщили, что уже разработан проект этой Программы по строительству инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций Государственной пограничной службы на период до 2024 года. Продолжается процедура согласования указанного проекта в Кабинете Министров Украины с заинтересованными органами исполнительной власти.

"Проектом Программы предусматривается наращивание инженерно-технического обустройства государственной границы, в том числе с Республикой Беларусь, путем установления инженерно-технических сооружений и ограждений, пограничных знаков, расчистки пограничных просек, коммуникаций и других объектов, а также использования новейших технологических средств и применения результатов научно-технических (экспериментальных) разработок", - говорится в ответе на запрос.

В то же время, в ГПСУ отмечают, что начать обустройство украинско-белорусской государственной границы будет возможно только после утверждения этой Программы правительством и спланирования дополнительного объема расходов в государственном бюджете на 2022 год.

Бюджет планируют принять уже на этой неделе, тогда и посмотрим - насколько серьезны обещания действующей власти. Ведь, если не будет увеличено финансирование, то не будет обещанного обустройства границы в ускоренном темпе.

Интеллектуальная граница: Как строят стену на границе с Россией и Беларусью
 

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