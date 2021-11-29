Финансовые новости
- |
- 29.11.21
- |
- 17:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Послы G7 призвали избежать ситуации отсутствия директора НАБУ
13:59 29.11.2021 |
Послы стран Группы семи выступили за прозрачный и конкурентный отбор нового директора Национального антикоррупционного бюро и призвали избежать ситуации с отсутствием директора.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Как отмечается, послы встретились с директором НАБУ Артемом Сытником, чтобы обсудить прогресс бюро в борьбе с коррупцией в Украине.
"Послы подтвердили свою стойкую приверженность поддержке независимости НАБУ и других антикоррупционных институтов Украины", - говорится в Twitter послов.
"Послы подчеркнули, что процесс отбора нового директора на должность должен быть прозрачным, конкурентным и проводиться в такие временные рамки во избежание ситуации с отсутствием директора. Задержка с избранием нового Специального антикоррупционного прокурора не должна повторяться", - говорится в сообщении.
Послы G7 20 октября приветствовали принятие Верховной радой закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Блинкен едет в турне: Как НАТО будет удерживать Россию от нападения на Украину
ТОП-НОВОСТИ
|Почему Кабмин тормозил с бюджетом
|Госпереворот готовили сотрудник ФСБ и три перебежчика из МВД - СМИ
|Позитив недели. ВСУ отрабатывают новую тактику применения «Байрактаров» и «Джавелинов»
|Интеграции не будет. К чему Пушилин готовит жителей ОРДО
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Блинкен едет в турне: Как НАТО будет удерживать Россию от нападения на Украину
|Послы G7 призвали избежать ситуации отсутствия директора НАБУ
|Госпереворот готовили сотрудник ФСБ и три перебежчика из МВД - СМИ
|Кулеба: «Минск» и «Нормандия» в коме, но все еще живы
|Позитив недели. ВСУ отрабатывают новую тактику применения «Байрактаров» и «Джавелинов»
|Интеграции не будет. К чему Пушилин готовит жителей ОРДО
Это интересно
|Японцы нашли дешёвый и эффективный способ переработки аккумуляторов для электромобилей
|Black Shark 4S Pro стал первым в мире смартфоном с производительностью более 1 миллиона баллов в бенчмарке Master Lu
|Словарь Collins признал NFT словом 2021 года
|200 000 изгибов без повреждений, радиус 1,4 мм и ресурс не менее 5 лет. Представлено новое поколение гибикх OLED-экранов Samsung
|Лидар нового поколения научили измерять плотность капель дождя
|В Давосе представили прогноз последствий повсеместного внедрения искусственного интеллекта
|Япония выделила $5,2 млрд на строительство новых производств чипов в стране — из них $3,5 млрд уйдёт TSMC