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Президент Евросовета рассказал Зеленскому о результатах разговора с Путиным
23:05 25.11.2021 |
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Шарль Мишель в телефонном разговоре обсудили развитие ситуации с безопасностью на востоке Украины в связи с концентрацией российских вооруженных сил вдоль границ.
"Президент Европейского совета сообщил о результатах своего вчерашнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Одним из этих результатов является убежденность, что деэскалации ситуации могли бы помочь контакты между украинской и российской сторонами с участием ЕС", - сообщает пресс-служба главы государства.
В свою очередь Зеленский проинформировал Мишеля об усилиях Украины, направленных на мирное урегулирование конфликта.
Стороны договорились и дальше координировать свои позиции относительно путей урегулирования конфликта.
Собеседники также обсудили подготовку запланированного на 15 декабря саммита Восточного партнерства. Зеленский отметил, что это мероприятие должно быть результативным с точки зрения учета интересов Украины и "Ассоциированного трио".
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