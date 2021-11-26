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Послы G7 обсудили с Порошенко широкий круг вопросов
22:53 25.11.2021 |
Послы стран Большой семерки (G7) встретились с пятым президентом Украины, лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко для обсуждения ситуации с безопасностью, экономикой, Covid-19 и реформами, включая реформу судебной системы, укрепление антикоррупционных институций.
"Послы продолжают обмениваться мнениями с широким кругом собеседников из украинского правительства, политики и гражданского общества, демонстрируя солидарность со всей страной, поскольку они поддерживают реформы, повышающие устойчивость и процветание Украины", - сообщается в Твиттер послов G7.
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