Европарламент счел ЧВК Вагнера «агентом» российского государства

Европарламент резко осудил "чудовищные преступления" частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом говорится в резолюции, принятой в четверг, 25 ноября, на пленарном заседании в Страсбурге. За документ, посвященный нарушениям прав человека со стороны ЧВК, в особенности "группой Вагнера", проголосовали 585 евродепутатов, 40 - высказались против, еще 43 - воздержались, сообщает корреспондент DW.

Европарламент о преступлениях ЧВК Вагнера

В резолюции депутаты выразили "глубочайшую обеспокоенность" по поводу нарушений прав человека и международного гуманитарного права различными частными военными компаниями. При этом основное внимание в документе уделяется "ЧВК Вагнера и связанным с ней частным военным организациям". В нем говорится о свидетельствах пыток, внесудебных казней, сексуальном насилии, мародерстве и захвате полезных ископаемых в развивающихся странах.

В резолюции говорится, что впервые про ЧВК Вагнера стало известно в 2014 году из-за ее участия в аннексии Крыма и боях в Донбассе. В этой связи Европарламент высказался в поддержку "усилий властей Украины привлечь к ответственности членов группы Вагнера, действовавших в Крыму и Донбассе". Кроме этого, наемники действовали в Сирии, Судане, Мозамбике, Ливии, Центральноафриканской Республике и Венесуэле, говорится в резолюции.

ЧВК Вагнера - "агент российского государства"

"Европарламент указывает на весомые свидетельства того, что российское государство несет ответственность за финансирование, обучение, руководство и оперативное командование этими военизированными группами", - отмечается в резолюции. Как подчеркивается в ней, евродепутаты "выразили твердое убеждение", что ЧВК Вагнера следует рассматривать как "агента российского государства".

Европарламент обратился к властям РФ, призвав их позаботиться о выполнении статьи 359 Уголовного кодекса РФ, запрещающей вербовку, обучение, финансирование или обеспечение наемников, а также использование их в вооруженных конфликтах.

Российские власти отрицают свою причастность к деятельности наемников.

В документе также говорится, что группа Вагнера - это "сеть" связанных между собой военизированных организаций и компаний. При этом, как отмечается, "название группа Вагнера постепенно выводят из употребления, чтобы избежать внимания общественности и дистанцировать ее от господина Пригожина и президента Путина" (имеется в виду предприниматель Евгений Пригожин, которого называют "поваром Путина" и связывают с ЧВК Вагнера. - Ред.).

ЧВК Вагнера - "агент российского государства"

"Европарламент указывает на весомые свидетельства того, что российское государство несет ответственность за финансирование, обучение, руководство и оперативное командование этими военизированными группами", - отмечается в резолюции. Как подчеркивается в ней, евродепутаты "выразили твердое убеждение", что ЧВК Вагнера следует рассматривать как "агента российского государства".

Европарламент обратился к властям РФ, призвав их позаботиться о выполнении статьи 359 Уголовного кодекса РФ, запрещающей вербовку, обучение, финансирование или обеспечение наемников, а также использование их в вооруженных конфликтах.

Российские власти отрицают свою причастность к деятельности наемников.

В документе также говорится, что группа Вагнера - это "сеть" связанных между собой военизированных организаций и компаний. При этом, как отмечается, "название группа Вагнера постепенно выводят из употребления, чтобы избежать внимания общественности и дистанцировать ее от господина Пригожина и президента Путина" (имеется в виду предприниматель Евгений Пригожин, которого называют "поваром Путина" и связывают с ЧВК Вагнера. - Ред.).