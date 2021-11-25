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Сенаторы США призывают увеличить поставки летального оружия Украине
Американские сенаторы республиканец Роб Портман и демократ Джин Шахин настаивают на увеличении поставок летального оружия в Киев на фоне сообщений о скоплении российских войск вблизи границы с Украиной.
Портман и Шахин предлагают выделить в 2022 финансовом году $350 млн Пентагону для оказания военной помощи Украине.
Предлагаемые ими поправки к оборонному бюджету увеличивают военную помощь Украине на $100 млн по сравнению с суммой, запрошенной администрацией Джо Байдена.
При этом из них $125 млн по сравнению с прежними $75 млн предлагается выделить на закупку "летальных" средств.
"Я настоятельно призываю администрацию оказать дальнейшую помощь в форме противовоздушных и противотанковых средств, которые будут иметь жизненно важное значение для сдерживания этой последней российской угрозы", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Портмана.
"Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать нашего союзника Украину в это время", - отметил он.
"Я настоятельно призываю сенат проголосовать за поправку, увеличивающую общий объем помощи Украине и санкционирующую более высокий процент расходов на летальное оружие, которую я предлагаю вместе с сенатором Джин Шахин к оборонному бюджету на 2022 финансовый год", - добавил Портман.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки военных советников и вооружения на Украину из-за наращивания Россией сил вблизи украинской границы.
В воскресенье сообщалось, что руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что Россия сосредоточила у границ Украины более 92 тыс. военнослужащих и готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года, при этом оценки сроков этой атаки у разведок США и Украины почти совпадают.
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