«Слуга народа» будет игнорировать телеканалы «Украина 24» и «Украина» – Шуляк

Партия «Слуга народа» приняла решение игнорировать телеканалы «Украина 24» и «Украина» и не принимать участия в их проектах. Соответствующее решение было принято в среду, 24 ноября, сообщила глава партии Елена Шуляк.

"Сегодня наша команда приняла совместное решение - игнорировать медиа, которые владелец намеренно превращает в свой корпоративный громкоговоритель для шантажа государства и общества. Если владелец считает выгодным для себя такое искажение журналистики, чтобы на его каналах происходили только проплаченные или сманипулированные в корпоративных интересах ДТЭК дискуссии, то сбалансированное участие любых независимых от олигарха политиков там просто невозможно", - указывается в совместном заявлении, обнародованном Шуляк в соцсети Facebook.

В партии заявили, что в течение последних месяцев телеканалы "Украина 24" и "Украина" превратились на "откровенно пропагандистские "ДТЕК 224" и "Олигарх".

"Безусловно, мы уважаем право собственника свободно распоряжаться своей собственностью законным способом. Мы уважаем и право любого медиа на независимость редакционной политики. Но никогда не согласимся с использованием телеканалов и журналистов для шантажа государства и общества для лоббирования бизнес-политических интересов собственников", - подчеркивается в тексте заявления.

В заявлении также отметили, что указанные телеканалы систематически и намеренно распространяют фейки, допускают "публичные безосновательные оскорбления тех, кто мешает олигарху" и манипуляции.

"Медиа, продажные политики, соцсети используются для попыток сохранить статус-кво, что позволяет олигарху получать рентный доход от полученных привилегий. Добыча руды, эксплуатация железной дороги, производство электроэнергии - все это, по мнению олигарха, должно являться источником его необоснованного обогащения вопреки интересам общества. И именно в поддержку этого направляется весь принадлежащий ему медийный и политический ресурс", - считают в "Слуге народа".

В партии выразили уверенность, что инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским закон о деолигархизации обеспечит снижение влияния олигархов на политиков, редакции и журналистов.

"Когда олигарх позволит редакциям и журналистам вернуться к работе по общепринятым стандартам журналистики, мы пересмотрим свое решение. В то же время мы остаемся абсолютно открытыми для любых СМИ, работающих для независимого, сбалансированного и объективного информирования общества", - заключается в заявлении.