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«Россия просто добивает Нормандский формат»: Кулеба о публикации писем Франции и Германии
12:07 18.11.2021 |
Обнародование МИД РФ дипломатических писем из Франции и Германии по поводу Нормандского формата очевидно имеет цель "добить" Нормандский формат, но Украина будет работать над тем, чтобы сохранить его, а такие действия России только подрывают доверие к ней.
Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Он отметил, что хотел бы пошутить на этот счет, но "ничего хорошего в этом нет".
"Россия своими действиями просто добивает Нормандский формат, демонстрирует, что она не заинтересована в его развитии. И, безусловно, подрывает остатки доверия к себе. Могу сказать одно: мы договорились с немецким и французским коллегами, что не подарим России роскошь уничтожить Нормандский формат чужими руками. Мы будем работать над привлечением РФ к переговорному процессу, дипломатическими усилиями по урегулированию этого конфликта", - сказал Дмитрий Кулеба.
Он добавил, что публикация конфиденциальной переписки дополнительно усложнит эту работу, но она продолжится, потому что Украина заинтересована в мире, справедливых решениях и безопасности.
Напомним, 17 ноября Министерство иностранных дел России опубликовало конфиденциальную дипломатическую переписку российского министра Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.
В МИД РФ объяснили такой шаг тем, что позиция российской стороны и ее подход к проведению встречи в Нормандском формате якобы регулярно искажается.
О том, что это значит для Украины - смотрите в видеоблоге ЕвроПравды:
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