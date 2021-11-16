Экс-спикер Рады Разумков: партия обязательно будет

Внефракционный народный депутат, экс-председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассчитает, что большинство членов созданного им межфракционного депутатского объединения (МФО) "Разумная политика" в дальнейшем присоединится к созданию его политической партии.

"Партия обязательно будет. Если мы говорим о тех, кто вошёл в МФО, то я надеюсь, что большая часть из них будет готова присоединиться к строительству партии, созданию партии. Мы не будем создавать проект - проектов у нас хватает, а вот с партиями - у нас проблема. Поэтому мы будем готовить партию", - сказал Разумков в комментарии журналистам в кулуарах парламента во вторник.

Вместе с тем он отметил, что намерен встречаться с членами своего МФО "достаточно часто", поскольку "это командная работа". "Например, мы вчера встречались: обсуждали те вопросы, которые есть в повестке дня. Новости обсуждали: например, то же электронное голосование, что является прямой дорогой к узурпации власти: что через несколько лет нам просто нарисуют результаты выборов", - уточнил политик.

Как сообщалось, 7 октября 2021 года Верховная Рада отозвала с занимаемой должности председателя парламента Дмитрия Разумкова. Разумков с мая по ноябрь 2019 года возглавлял политическую партию "Слуга народа", был первым номером в списке партии на досрочных парламентских выборах в 2019 году. Должность спикера украинского парламента он занимал с 29 августа 2019 года.

5 ноября Разумков объявил о создании в парламенте межфракционного объединения "Разумная политика", в которое войдут 25 народных депутатов. По словам политика, "это те люди, которые придерживаются принципов, которых трудно было сломать и Офису президента" во время голосования за его отставку с должности спикера.

8 ноября Разумков обнародовал полный список из 25 парламентариев, которые войдут в межфракционное объединение "Разумная политика".

Согласно фотокопии, обнародованной на его странице, членами этого МФО станут 21 член фракции "Слуга народа" (Владимир Козак, Василий Мокан, Роман Соха, Нелли Яковлева, Оксана Дмитриева, Валерий Божик, Дмитрий Микиша, Артем Дмитрук, Ольга Саладуха, Олег Воронько, Александр Бакумов, Ольга Коваль, Дарья Володина, Михаил Новиков, Роман Бабий, Алина Загоруйко, Константин Касай, Дмитрий Гурин, Михаил Крячко, Евгений Петруняк, Иван Юнаков), двое представителей "Батькивщины" (Андрей Николаенко, Владимир Кабаченко), а также внефракционный нардеп Людмила Буймистер.