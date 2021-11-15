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Госсекретарь США: Лукашенко отвлекает внимание от действий Москвы
09:18 15.11.2021 |
Государственный секретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре со своим польским коллегой Збигневом Рау предположил, что одной из целей режима Александра Лукашенко, способствующего наплыву мигрантов на внешнюю границу Евросоюза является отвлечение внимания от действий России на границе с Украиной. Помимо этого действия Минска "угрожают безопасности и сеют раскол", - отмечается в сообщении, распространненом пресс-службой Госдепартамента США в воскресенье, 14 ноября.
Как указано в документе, Блинкен от имени США выразил поддержку Польше, которая столкнулась с "циничной эксплуатацией режимом Лукашенко уязвимых мигрантов". Главы внешнеполитических ведомств призвали режим Лукашенко озаботиться причинами введенных Западом против него санкций - а именно нарушениями прав человека и основных свобод народа Беларуси.
Секретарь также выразил глубокую признательность Польше за ее решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. США, Польша и их союзники едины в том, что Москва должна "заплатить высокую цену" за ее агрессивные действия против Украины, говорится в сообщении.
Угроза военной агрессии России
Беларусь является ближайшим союзником России. Недавно лидеры двух стран одобрили общую военную доктрину.
В последние недели все чаще появляются сообщения о перемещении российских военных и техники ближе к границам с Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном на сайте президентской администрации, заявил что у границы размещены почти 100 тысяч российских солдат. Страны Запада выражают обеспокоенность в связи с этим, заявляя об угрозе военной агрессии России. Москва такие планы полностью отрицает.
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