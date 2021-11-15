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Британия готова перебросить в Украину 600 военных из-за угрозы вторжения России - The Mirror
Британский ежедневный таблоид The Mirror сообщил в воскресенье, что Великобритания готова перебросить в Украину 600 военнослужащих специального назначения на фоне опасений по поводу возможного усиления российского вторжения.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на публикацию издания.
Подразделения SAS (Special Air Service) и парашютного полка были предупреждены, что они могут быть отправлены в страну в течение нескольких часов, отмечает издание.
Подготовка началась после того, как главы оборонных ведомств и глава МИ-6 сообщили британскому правительству, что президент России Владимир Путин представляет явную и реальную опасность для Украины и Запада.
Сейчас формируются британские силы в составе членов SAS, специального разведывательного полка, медиков, инженеров, связистов и до 400 десантников из 16-той базирующейся в Олдершоте десантно-штурмовой бригады.
"От 400 до 600 военнослужащих готовы. Их снаряжение упаковано, и они готовы улететь в Украину и либо приземлиться, либо высадиться с парашютом. Они подготовились для обоих случаев", - заявил источник издания.
Напряжение в Восточной Европе растет после того, как ЕС обвинил Беларусь в создании миграционного кризиса на границе с Польшей. Этот спор чреват обострением между Россией и НАТО.
Путин предупредил, что незапланированные учения НАТО в Черном море представляют серьезный вызов для Москвы, и что у России нет ничего общего с кризисом на границе Беларуси.
Американские чиновники ранее предупредили европейских союзников о потенциальном вторжении в Украину на фоне усиления напряжения из-за мигрантов и поставок энергоносителей.
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