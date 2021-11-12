Чуть менее пророссийская: кто во Франции разрушает стереотипы в отношении Украины и РФ

Юрий Панченко / Европейская правда

Франция традиционно считается скептично настроенной к европейским перспективам Украины и дружественной к РФ. Насколько правдив этот тезис?

Как меняется восприятие во Франции Украины и российско-украинского конфликта? И что могут изменить новые президентские выборы, которые пройдут в апреле следующего года?

Все эти вопросы мы задали руководителю Центра России и новых независимых государств Французского института международных отношений Татьяне Кастуевой-Жан.

Спойлер: пророссийский фокус Франции медленно, но исчезает. Однако Украина должна приложить больше усилий, чтобы стать интересной для Франции.





Как французы видят Украину

Долгое время Украину не отличали среди других постсоветских стран.

Однако 2014 год это отношение изменил, вывел Украину из российского фокуса и позволил ей занять некое самостоятельное место.

Впрочем, Украина остается недостаточно известней, нет понимания, что в ней происходит и как она эволюционирует, и при этом российская призма остается очень явственной.

Кроме того, когда французы думают о политике по отношению к Украине, остается некая оглядка на Россию. Такое отношение идет еще со времен Советского Союза. И во Франции по инерции это остается, хотя и постепенно меняется.

Конечно, когда во Франции говорят об Украине, всегда всплывают две проблемы: это коррупция и олигархия.

Украине нужно больше объяснять и разъяснять, что у вас происходит, какие законы принимаются и как Украина пытается изменить свой имидж.

Хотелось бы, чтобы во Франции было больше специалистов именно по Украине. Я с удивлением для себя обнаружила, что взгляды, которые имеет французский бизнес в отношении Украины, отличны от взглядов политиков.

Французский бизнес более проукраинский - он работает в Украине и считает этот рынок интересным и очень перспективным.

Участие в переговорах по Донбассу

Французы являются участвующими посредниками в Минском процессе вместе с Германией. Для них это очень важная роль.

Позиция Франции состоит в том, что урегулирование этого конфликта должно происходить в рамках формата с участием именно европейских посредников.

Иными словами - без США. Возможное участие Вашингтона для французов было бы признанием того, что Европа не способна участвовать и способствовать урегулированию конфликта самостоятельно.

"Очарование" Путиным

Если посмотреть на опросы общественного мнения во Франции, то заметна следующая тенденция - для многих взгляд на Украину немножко зависит от взгляда на Россию.

Во Франции есть немножко такая завороженность сильным лидером Путиным. При этом если в среднем где-то 20-25% французов позитивно оценивают Владимира Путина, то среди республиканцев, а это правая партия, этот процент достигает скорее 35%. А среди крайних правых партий - и до 50%.

И соответственно, тут действует принцип перетекающих сосудов - взгляд на Украину тоже очень сильно отличается в зависимости от партийных симпатий.

"Российский курс" Макрона

У президента Макрона с самого начала не было жесткой позиции по отношению к России.

Еще до избрания он приезжал с визитом в Россию и говорил о том, что санкции неудобны и что они мешают бизнесу работать.

Во время президентской кампании через российские медиа шла кампания очернения кандидатуры Макрона. Однако сразу же после победы он попытался закрыть эту страницу.

Для Макрона Россия - большая страна, где у Франции - немалые экономические интересы. Это партнер, которого нельзя обойти ни в одном политическом досье. И в кармане России лежат ключи от тех дипломатических успехов, которыми Франция хотела бы похвастаться. Это и Сирия, и Ливия, и Ближний Восток.

Сегодня на российских наемников Франция натыкается в Мали, где у нее - традиционные интересы. Поэтому Париж пытается найти баланс, как бы стратегически ни было сложно.

"Кандитат Кремля" на президентских выборах

На прошлых президентских выборах у России был выбор между кандидатами, между Франсуа Фийоном, бывшим премьер-министром, который в итоге теперь нашел себе новую работу, и Марин Ле Пен, которая была принята за несколько недель до выборов в Кремле.

Сейчас очень много статей на тему, не является ли Эрик Земмур наилучшим кандидатом для Кремля. Он крайне правый, еще более правый, чем Марин Ле Пен, которая пытается "нормализовать" свою партию.

Теперь Ле Пен больше не говорит о выходе Франции из ЕС или об отказе от евро. Эти темы подхватил Земмур. Может, теперь он станет "кандидатом Кремля".

Однако тот факт, что теперь на крайне правом фронте - два кандидата, может ослабить их, что сыграет на руку Макрону.

При этом Земмур может стать для Макрона более удобным оппонентом во втором туре. Во многих кругах Земмур вызывает довольно сильное отторжение.

Таким образом, может повториться ситуация прошлых выборов, когда за Макрона голосовали даже те французы, которые не разделяли его взгляды и не были убеждены в эффективности его кандидатуры. Однако таким образом они голосовали против Ле Пен.

Что-то подобное может быть и в 2022 году - голоса во втором туре пойдут в пользу Макрона из-за неприемлемости кандидатуры Земмура.

Что касается активного вмешательства РФ в нынешние выборы, то стоит отметить, что по сравнению с 2018 годом ситуация изменилась.

Вмешательство РФ в предыдущие французские выборы стало признанным фактом. И это очень повлияло на дальнейшие шаги.

Сегодня во Франции существует несколько инстанций, которые занимаются борьбой с дезинформацией, с кибератаками. Регулярно выходят доклады высокого уровня о вмешательстве.

Скорее всего, соответствующие сигналы были посланы и в сторону Кремля, что такое вмешательство недопустимо и может повлечь за собой последствия.

Кризис традиционных партий

Ни правым голлистам, ни социалистам так и не удалось вернуться в ту весовую категорию, в которой они были до прихода Макрона к власти.

Вместо этого появляются новые популистские силы. Выходит, что в обществе есть какое-то недовольство, и традиционным партиям не удается привлечь этих избирателей.

Сейчас для них успехом будет даже просто удержаться в нынешней весовой категории.

Сегодня лидеры правых и социалистической партии - не самые известные и не самые популярные политики. Особенно это касается социалистов, которым никак не удается найти яркого лидера и выйти на прежний уровень.

При этом запрос на новые политические силы не исчез.

В свое время Макрон стал символом этого запроса, однако многие остались им неудовлетворены и считают, что нужно идти еще дальше в поиске новых политических сил.

Стал ли Макрон успешным президентом?

Отношение к действующему президенту двойственное.

Есть те, кто не приемлет его политику, кто продолжает его отвергать. И есть те, кто согласен с его курсом реформ.

Хотя трудно сказать, какая из этих реформ была доведена до конца.

На президентском посту Макрон предпринял очень много усилий, очень много активности, но конкретных результатов было не так уж и много.