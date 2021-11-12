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Россия может стремиться к продвижению вглубь территории Украины - Кулеба
08:18 12.11.2021 |
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Россия, возможно, стремится "продвинуться дальше" в Украину.
"Мы не хотим никого пугать, но мы должны сохранять бдительность", - заявил министр в интервью ABC News.
По его словам, на границе с Украиной сосредоточены российские войска и техника, что может свидетельствовать о том, что российское правительство "ищет возможность продвинуться дальше" на украинскую территорию.
"Мы крайне обеспокоены. (...) Когда вы живете рядом с Россией в течение семи лет в условиях вооруженного конфликта, вы как бы учитесь беспокоиться. К этому привыкаешь", - отметил Кулеба.
Говоря об итогах проведенных встреч в США, Кулеба отметил, что американские власти показали, что готовы не только говорить, но и действовать.
"Соединенные Штаты готовы не только говорить, но и действовать, действовать, чтобы сдерживать Россию и укреплять способность Украины защищать себя", - сказал он.
Глава МИД Украины отметил, что при администрации Дональда Трампа в отношениях двух стран была некоторая турбулентность. С приходом на пост президента США Джо Байдена связи были восстановлены.
Тем не менее, Кулеба добавил, что разногласия все же остаются, в частности по газопроводу "Северный поток 2" и его использовании в качестве энергетического оружия.
"У нас есть разногласия в том, как можно избежать или предотвратить негативные последствия реализации этого проекта", - сказал Кулеба.
"Мы определенно хотим, чтобы Соединенные Штаты оставались бдительными и готовыми принять меры, если нынешняя политика (в отношении "Северного потока" 2 - ИФ) потерпит неудачу", - заключил он.
Ранее сообщалось, Кулеба на этой неделе посетил Вашингтон, где прошло заседание Комиссии стратегического партнерства Украина - США, призванное закрепить новый уровень стратегического партнерства и поддержку страны со стороны США. В ходе визита он встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.
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