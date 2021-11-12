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США предупреждают европейских союзников о возможном планировании Россией вторжения в Украину - СМИ
08:16 12.11.2021 |
Вашингтон предупреждает союзников по Европейскому союзу, что Россия может рассматривать потенциальное вторжение в Украину, поскольку между Москвой и блоком разгорается напряженность из-за мигрантов и поставок энергоносителей, передает издание Bloomberg со ссылкой на свои источники.
"Поскольку Вашингтон внимательно следит за наращиванием российских войск у границы с Украиной, официальные лица США проинформировали своих коллег из ЕС об их опасениях по поводу возможной военной операции" - указано в сообщении.
Отмечается, что такие оценки основаны на информации, которой США еще не поделились с европейскими правительствами. По словам источников издания, они подкреплены общедоступными доказательствами.
При этом, источники из России сообщают, что Москва не намерена сейчас начинать войну с Украиной, хотя и хочет продемонстрировать свою готовность применить силу в случае необходимости. Наступление маловероятно, поскольку российские войска столкнутся с общественным сопротивлением в Киеве и других городах.
Как сообщалось ранее, последнее движение российских войск и танков в сторону Украины побудило директора ЦРУ Уильяма Бернса посетить Москву в этом месяце.
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