США предупреждают европейских союзников о возможном планировании Россией вторжения в Украину - СМИ

Вашингтон предупреждает союзников по Европейскому союзу, что Россия может рассматривать потенциальное вторжение в Украину, поскольку между Москвой и блоком разгорается напряженность из-за мигрантов и поставок энергоносителей, передает издание Bloomberg со ссылкой на свои источники.

"Поскольку Вашингтон внимательно следит за наращиванием российских войск у границы с Украиной, официальные лица США проинформировали своих коллег из ЕС об их опасениях по поводу возможной военной операции" - указано в сообщении.

Отмечается, что такие оценки основаны на информации, которой США еще не поделились с европейскими правительствами. По словам источников издания, они подкреплены общедоступными доказательствами.

При этом, источники из России сообщают, что Москва не намерена сейчас начинать войну с Украиной, хотя и хочет продемонстрировать свою готовность применить силу в случае необходимости. Наступление маловероятно, поскольку российские войска столкнутся с общественным сопротивлением в Киеве и других городах.

Как сообщалось ранее, последнее движение российских войск и танков в сторону Украины побудило директора ЦРУ Уильяма Бернса посетить Москву в этом месяце.