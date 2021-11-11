Украина перебросит на границу с Беларусью дополнительные 8,5 тысячи силовиков

Украина для усиления надзора за линией границы с Беларусью направит туда дополнительно 8500 служащих Госпогранслужбы, Нацгвардии и Нацполиции.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы МВД Украины, пишет "Европейская правда".

"Мы усиливаем пограничные подразделения силами Национальной полиции и Национальной гвардии. Дополнительно будет привлечено около 8,5 тысячи военнослужащих и полицейских", - отметил министр внутренних дел Денис Монастырский, который 11 ноября отправился на Волынь для проверки защиты украинской границы с учетом созданного Лукашенко искусственного миграционного кризиса.

По его словам, дополнительная группа силовиков будет насчитывать 3 тысячи пограничников, 3,5 тысяч нацгвардейцев и 2 тысячи полицейских.

"Будет дежурить также авиация МВД, в том числе 15 вертолетов, которые обеспечат мобильность и, при необходимости, будут перебрасывать наши силы на границу", - добавил он.

Монастырский отметил, что такие действия позволят умерить нелегальных мигрантов, однако для комплексного решения проблемы нужно укрепить границу.

"Украинская граница не обустроена, поэтому в кратчайшие сроки Украина должна построить "интеллектуальную границу" с Россией и Беларусью. Для финансирования этого проекта понадобится 17 млрд грн. Эти средства будут выделены из бюджета", - отметил Денис Монастырский.

8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Туда прибыла большая группа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков. После нескольких попыток границы, которые оказались неудачными, они разбили лагерь и остаются в нем. В Польше говорят, что в общей сложности с белорусской стороны рядом с границей может находиться несколько тысяч человек, а в целом в стране - до 15 тысяч иностранцев, которые собираются нелегально пересечь границу ЕС.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявлял о рисках попадания нелегальных мигрантов из Беларуси в Украину, почти о том же сообщил и премьер Польши.

Ситуация на польско-белорусской границе была ключевым вопросом заседания СНБО в среду, которое созвал президент Владимир Зеленский.