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В Раду проходят семь партий, еще две у проходного порога - соцопрос «Рейтинга»
13:08 11.11.2021 |
Семь политических партий преодолели бы проходной 5%-ный барьер, если бы выборы в Верховную Раду проводили в ближайшее время, свидетельствуют данные исследования Социологической группы "Рейтинг", проведенного 4-9 ноября.
За партию "Слуга народа" проголосовали бы 17,3% определившихся респондентов, за партию "Европейская солидарность" - 14%, за Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 12,2%, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11%, за партию Дмитрия Разумкова - 6,8%, за партию "Сила и честь" - 5,8%, за партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,2%.
При этом еще две политсилы имеют очень близкий проходному барьеру рейтинг и сохраняют высокие шансы на попадание в парламент: партия Мураева "Наши" (4,9%) и Радикальная партия Олега Ляшко (4,8%).
3,3% определившихся респондентов готовы поддержать Всеукраинское объединение "Свобода", 3,2% - Партию Шария, 3,1% - "УДАР" Виталия Кличко, 3,2% - Партию Притулы, 3,1% - партию "За Майбутне", 1,7% - Объединение "Самопомич", 1,3% - партию "Голос".
В динамике рейтинг "Батькивщины", партии Разумкова, "Украинской стратегии" и Радикальной партии показывают рост по сравнению с прежними опросами, остальных политсил, в том числе "Слуги народа", "Евросолидарности" и ОПЗЖ - снижение.
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02.11.21 В Раду проходят семь политсил, рейтинг возглавляет «Слуга народа» - соцопрос «Рейтинг»
Рейтинг партий возглавляет "Слуга народа", которую готовы поддержать 20,4% респондентов, которые планируют голосовать и определился с выбором. За партию "Европейская солидарность" проголосовали бы 15,8% определившихся.
При этом лишь 38% опрошенных не поддерживает отставку парламента и проведение досрочных парламентских выборов, а большинство опрошенных - 58% - поддерживают. 55% поддерживают отставку действующего правительства и назначение нового Кабинета министров Украины.
Опрос проводился в период во всех подконтрольных правительству регионах среди 5000 респондентов в возрасте от 18 лет методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения, ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,5.
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