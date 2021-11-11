Если РФ попытается использовать энергию как оружие против Украины, США и Германия предпримут соответствующие действия

Если РФ попытается использовать энергию как оружие или предпримет дальнейшую агрессию против Украины, США и Германия предпримут соответствующие действия, сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Если Россия попытается использовать энергию как оружие или предпримет дальнейшие агрессивные действия против Украины, мы и Германия привержены тому, чтобы предпринять соответствующие действия", - сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам заседания Комиссии стратегического партнерства Украина-США в Вашингтоне в среду.

Он напомнил, что есть очень важное совместное заявление США и Германии, которое касается "Северного потока 2", энергетической безопасности и усилий, которые они предпринимают для того, чтобы усилить положение Украины.

"Мы привержены имплементации этого соглашения. Канцлер Меркель публично заявила, что Германия сделает все возможное, чтобы прояснить, что "Северный поток 2" - это не замена обещанным транзитным поставкам через Украину", - отметил Блинкен.