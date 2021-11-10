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США обеспокоены сообщениями о необычных военных действиях РФ возле Украины, и тщательно следят за ситуацией
США обеспокоены сообщениями о необычных военных действиях РФ возле Украины, и тщательно следят за ситуацией, сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
"Мы обеспокоены сообщениями о необычных российских военных действиях возле Украины, и следим за происходящим очень тщательно, как мы делаем это всегда. Мы продолжим также тесно консультироваться с нашими союзниками и партнерами по этому вопросу. И как мы ясно заявили - любые эскалационные агрессивные действия будут серьезно беспокоить Соединенные Штаты", - сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам заседания Комиссии стратегического партнерства Украина-США в Вашингтоне в среду.
Он добавил, что США продолжат поддерживать деэскалацию в регионе и дипломатическое решение конфликта на Востоке Украины.
"Как президент Байден четко заявил во время визита президента Зеленского в сентябре, и как я подчеркнул, стоя рядом с президентом Зеленским в Украине в мае, и как я и президент подтвердили снова, когда встретились с президентом Зеленским на COP26, приверженность США независимости, суверенитету, территориальной целостности Украины - неоспоримы. Эта позиция не изменится, мы поддерживаем Украину", - подчеркнул Блинкен.
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