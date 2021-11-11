«С какого перепугу?»: В СНБО жестко ответили на предложение из Германии по поводу белорусских мигрантов

Секретарь СНБО Алексей Данилов жестко отреагировал на идею эксперта по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в Бундестаге Нильса Шмида временно разместить в Украине мигрантов, создающих проблемы на внешних границах ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", свою реакцию Данилов озвучил после заседания СНБО в среду.

"Прокомментировать очень просто. У нас на заседании СНБО мы рассматривали это соответствующее заявление господина Шмида. У нас есть предложение социал-демократам Германии взять себе домой, скажем так, по два, по три, по пять (мигрантов. - Ред.). Если мало места в Бундестаге, у них там есть кабинеты, пусть они берут к себе, и они там находятся. С какого перепуга мы должны их брать к себе, если немцы о них должны заботиться?" - сказал Данилов.

Он подчеркнул, что такое предложение прозвучало, и он не шутит.

"Очень странно, когда немцы начинают нам рассказывать, что нам по этому поводу делать", - сказал Данилов.

Напомним, представитель Социал-демократической партии Германии Нильc Шмид предложил, чтобы тысячи мигрантов на границе между Беларусью и Польшей получили контролируемый путь в страну, а затем их необходимо доставить в третью страну за пределами ЕС, где они должны пройти через процедуры получения убежища. К примеру, в Украине.

Отметим, что социал-демократы в немецком Бундестаге являются крупнейшей фракцией, а их лидер Олаф Шольц должен возглавить новое правительство вместо Ангелы Меркель.

Данилов также рассказал, что на заседании в среду СНБО обсудили действия Украины в ответ на миграционный кризис, сложившийся на границе Беларуси и Польши.