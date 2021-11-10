Финансовые новости
- |
- 10.11.21
- |
- 01:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Россия отказывается от встречи в «нормандском формате»
23:01 09.11.2021 |
Россия отказывается от встречи министров иностранных дел в "нормандском формате". Об этом во вторник, 9 ноября, сообщила пресс-секретарь МИД Франции. При этом она опровергла российскую версию о том, что ни Франция, ни Германия не ответили на предложения России по проекту встречи. "Франция и Германия отреагировали на предложения России. Они предложили провести министерскую встречу в "нормандском формате", что было отклонено министром иностранных дел России", - подчеркнула пресс-секретарь.
В Берлине подтвердили информацию французской стороны, сообщает Reuters. Немецкие дипломатические источники указывают, что Россия отказывается от участия во встрече. При этом Москва занимает "обструкционистскую позицию" и выдвигает неприемлемые предварительные условия, пытаясь поменять собственную роль участника конфликта на позицию "нейтрального посредника". Это - старая тактика России, которую, однако, отвергают и Украина, и Германия, и Франция, подчеркивает агентство.
Российская версия срыва встречи
Ранее информированный источник сообщил агентству "Интерфакс", что российские предложения не учтены в подготовленном Францией и Германией проекте документа к встрече глав МИД "нормандской четверки". "28 октября мы им направили наш проект итогового документа, они нам 5-го числа прислали свой проект, в котором наши предложения были вообще не учтены", - сказал собеседник агентства. По его словам, 6 ноября Москва направила Берлину и Парижу письмо с комментариями и просьбой еще раз посмотреть на российский проект, на это письмо ответа пока получено не было.
В связи с этим, отметил источник, о встрече в ближайшее время речи не идет. 11 ноября, как ранее сообщалось, принять в ней участие главе МИД России не позволяет график. 12 ноября в Париже состоится международная конференция по Ливии, в которой, как ожидается, примет участие глава российского внешнеполитического ведомства, однако встреча в "нормандском формате" на ее полях также не планируется.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) неоднократно призывала провести встречу в "нормандском формате" не только на уровне министров иностранных дел, но и на уровне глав государств и правительств как можно скорее - по возможности еще в срок ее полномочий на посту главы германского правительства. Такая встреча обусловлена сохраняющейся напряженностью на востоке Украины, напоминает агентство Reuters.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|«Пятый» и «Прямой» уже не закроешь. Как Порошенко отбивает атаку Зеленского
ТОП-НОВОСТИ
|Украина пообещала МВФ отказаться от ограничения цен на газ, тепло и горячую воду
|Преемник или преемница: Кто возглавит партию «Слуга народа» вместо Корниенко
|Виталий Бала: Арахамия может заменить Корниенко во главе «Слуги народа»
|Список Разумкова: Сможет ли опальный экс-спикер спровоцировать досрочные выборы парламента
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Россия отказывается от встречи в «нормандском формате»
|«Пятый» и «Прямой» уже не закроешь. Как Порошенко отбивает атаку Зеленского
|Kyiv Post мертв. Ситуация с газетой еще раз показала – в Украине есть честная журналистика
|Разрыв между Зеленским и Порошенко во 2-ом туре выборов - около 8% - опрос «Социс»
|Преемник или преемница: Кто возглавит партию «Слуга народа» вместо Корниенко
|Виталий Бала: Арахамия может заменить Корниенко во главе «Слуги народа»
|Список Разумкова: Сможет ли опальный экс-спикер спровоцировать досрочные выборы парламента
Это интересно
|США внесли в черный список хакеров REvil из РФ и Украины
|AMD представила новые серверные процессоры Epyc
|AMD представила первые в мире видеокарты на основе двухчипового графического процессора. Это ускорители линейки Instinct MI200
|В мире появилась третья компания стоимостью более 2 триллионов
|BMW 7-Series нового поколения получит автопилот третьего уровня
|Компания Audi представила обновленный A8
|Porsche научится предсказывать поломки автомобилей