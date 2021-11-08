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Разумков обнародовал список нардепов, которые войдут в МФО «Разумная политика»
10:38 08.11.2021 |
Бывший председатель Верховной Рады, внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков обнародовал полный список из 25 парламентариев, которые войдут в межфракционное объединение "Разумная политика".
Согласно фотокопии, обнародованной на его странице в Фейсбуке, членами этого МФО станут 21 член фракции "Слуга народа" (Владимир Козак, Василий Мокан, Роман Соха, Нелли Яковлева, Оксана Дмитриева, Валерий Божик, Дмитрий Микиша, Артем Дмитрук, Ольга Саладуха, Олег Воронько, Александр Бакумов, Ольга Коваль, Дарья Володина, Михаил Новиков, Роман Бабий, Алина Загоруйко, Константин Касай, Дмитрий Гурин, Михаил Крячко, Евгений Петруняк, Иван Юнаков), два представителя от "Батькивщины" (Андрей Николаенко, Владимир Кабаченко), а также внефракционный нардеп Людмила Буймистер.
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