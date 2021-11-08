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Дионисий Галикарнасский
Süddeutsche Zeitung: Берлин подвергся давлению США из-за России
08:55 08.11.2021 |
В течение последних дней США по дипломатическим каналам предупредили Германию и других союзников об опасности эскалации конфликта между Россией и Украиной. Об этом газета Süddeutsche Zeitung пишет в субботу, 6 ноября, ссылаясь на собственные источники. Согласно информации, имеющейся в распоряжении издания, США обратились к Европейской службе внешнеполитической деятельности, а также министерствам иностранных дел в Берлине, Париже и Лондоне.
В ФРГ Вашингтон оказывает давление как на временно сохраняющее свои полномочия правительство Ангелы Меркель (Angela Merkel), так и на возможную "светофорную" коалицию во главе с социал-демократами. США настаивают на том, чтобы в качестве рычага давления на Кремль Германия использовала газопровод "Северный поток - 2", который все еще не получил разрешение на эксплуатацию.
Американская сторона, судя по всему, ожидает, что Берлин остановит или по крайней мере пересмотрит продолжающуюся процедуру сертификации трубопровода в Федеральном агентстве по сетям. Проект вызывает споры среди партий, ведущих переговоры о "светофорной" коалиции: в то время как "зеленые" и либералы из Свободной демократической партии отвергают запуск "Северного потока - 2", СДПГ до сих пор выступала за его ввод в эксплуатацию.
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