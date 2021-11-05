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Разумков создал в Раде межфракционное объединение «Разумная политика»
16:37 05.11.2021 |
Бывший председатель Верховной Рады, внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков создал в парламенте межфракционное объединение "Разумная политика".
Такую информацию агентству "Интерфакс-Украина" подтвердила его пресс-секретарь Ольга Туний.
"Да, эта информация соответствует действительности. Дмитрий Александрович решил создать межфракционное объединение "Разумная политика" и в него войдут около 25-ти народных депутатов", - сказала она.
По ее словам, документы о создании МФО, скорее всего, уже были направлены спикеру Руслану Стефанчуку.
Кроме того, Туний частично подтвердила и персональный состав объединения. Так, среди его членов - нардепы Нелли Яковлева, Василий Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько (все четверо из фракции "Слуга народа"), бывшая представительница монобольшинства Людмила Буймистер, которую недавно исключили из рядов "Слуги народа", а также депутат "Батькивщины" Андрей Николаенко.
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